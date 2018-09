Una de las preguntas que Adamari López no puede evitar enfrentarse es para cuándo ella y su prometido, Toni Costa, darán el gran paso por el altar. La pareja forma una bella familia junto a su hija de tres años, Alaïa, y en las redes sociales de los tres -la de la pequeña administrada por sus padres- día a día se aprecia lo felices que son. Incluso Toni y Adamari han hablado abiertamente sobre la ilusión de darle un hermanito a Alaïa. Sin embargo, entre sus planes no figura la tradicional boda que los familiares y admiradores de la pareja tanto esperan, una decisión en la que Adamari López tiene la última palabra. “Toni me pidió matrimonio hace cuatro o cinco años atrás y soy yo la que no he querido dar el paso”, dijo en una charla con una experta en relaciones de pareja durante uno de los segmentos del programa de Telemundo, Un Nuevo Día.

Detrás de la decisión de Adamari de no darle el "sí, acepto" a Toni, existe una razón sentimental que le quedó en mente por sus experiencias con otras parejas. “Quizá un poco por miedo, como me divorcié anteriormente, a que no me vuelva a pasar lo mismo", dijo, hablando sobre su matrimonio con Luis Fonsi, con quien estuvo casada durante casi cuatro años.

Aunque Adamari opta por no casarse con Toni, no significa que no amé a su pareja. La puertorriqueña encontró otras formas de demostrarle lo mucho que lo quiere y prefiere que su relación crezca y se fortalezca a diario. “Lo que yo le digo a él todos los días es que quiero que nos comprometamos a trabajar por la relación, a querernos más. Sin depender del papel”, explicó muy segura de su decisión.

Toni Costa, de acuerdo con la petición de Adamari

Un par de semanas atrás, Toni Costa dejó ver a sus seguidores que, además de ser un fiel creyente del amor, está de acuerdo con la decisión de su prometida. El bailarín, que conoció a la también actriz durante un concurso de baile y confirmó su relación en 2011, publicó un video de una pareja que se compromete sorpresivamente en pleno vuelo. La preguntas de sus fans no se hicieron esperar buscando una fecha tentativa para su compromiso con la conductora. "Desde 2013 tiene el suyo", aclaró el español sobre la sortija que le dio a su pareja años atrás. ¿Y la boda? Toni fue bastante claro: “Ya estamos casados de por vida, no hay mejor compromiso ante Dios que nuestra bella hija”, explicó.

La pareja está enfocada en la felicidad que vive a diario, que se multiplicaría si se hace realidad su deseo de volver a ser papás. A Toni, en especial, le gustaría tener un hijo varón. “Desde el primer día que vino Alaïa al mundo nuestro objetivo siempre ha sido darle un hermanito o una hermanita, lo que el Señor quiera enviarnos", dijo contento de hablar sobre su familia en una entrevista con People en Español.