Thalía sigue cosechando sonrisas y buenos momentos gracias a su famoso #ThalíaChallenge, un baile espontáneo que la acercó aún más a sus admiradores. Aunque ya pasaron algunas semanas desde que su video se hizo viral, la cantante aún recibe comentarios e imágenes relacionadas con el reto. El furor por el clip fue tanto que salió de la red para convertirse en un estilo imitado por sus fans y que ella aún porta con mucha alegría. La última novedad sobre ese look, son un par de zapatos plateados con flecos en el tacón que, según reveló la también actriz en una entrevista para El Gordo y la Flaca, fueron inspirados en el jumpsuit rosado con el que se hizo famoso su video.

Contenta y con el carisma que siempre ha mostrado en entrevistas y en sus publicaciones en las redes sociales, Thalía presumió a las cámaras del programa de Univision un par de zapatos que, además de brillar, destacan por los flecos que Thalía no para de mover ante el asombro de la reportera Gelena Solano. Sobre aquel jumpsuit, Thalía contó que fue un regalo que recibió por su cumpleaños. El modelo, de la firma londinense House of CB, está diseñado en una malla con franjas semitransparentes con escote en V. Thalía no se resistió a los flecos que lo decoraban y se grabó bailando y cantando lo que hoy todos conocen como su reto.

Tal como los zapatos, el baile de la cantante inspiró un sinfín de videos imitándola, memes igual de divertidos, una canción y hasta una piñata, a la que llamó Tiki tiki, como lo pronuncia en el video. Cuando se enteró de ésta última, Thalía mandó pedir una especial para tomarse fotos y celebrar su cumpleaños al estilo #ThalíaChallenge. "Está preciosa. Está en mi estudio, feliz y contenta", dijo sobre el lugar tan especial en donde guarda la piñata.

Thalía no descarta la posibilidad de reunirse con sus compañeros de Timbiriche

Además de conversar sobre el look que se convirtió en uno de los más imitados de este año, Thalía habló sobre la presentación de Timbiriche en Nueva York hace unos días. Los fans del grupo en el que Thalía inició su carrera como cantante, esperaban verla en el concierto, pero la mexicana no fue la invitada sorpresa de la noche. "Me invitaron pero yo estaba en Los Ángeles porque sigo trabajando en la colección (de su línea de moda)". Aunque no pudo asistir, la intérprete de Amore Mio no descartó que en el futuro los admiradores del grupo puedan presenciar un concierto en el que ella se reúna con sus amigos de la infancia. "Me quedé con ganas, pero va a haber más. Va a haber alguna oportunidad en algún momento".

Entre los diseños de la colección, su rol como mamá y el lanzamiento de Lento, el sencillo que grabó junto a Gente de Zona, la agenda de Thalía está repleta. Incluso con poco tiempo libre, la cantante está feliz de convivir con sus fans, como lo hizo esta semana en un concierto íntimo en el que mostró el video de la nueva canción. El clip llama la atención por el guapo modelo con quien aparece la cantante, y en broma dijo que casi le cuesta su matrimonio con Tommy Mottola. Thalía de inmediato aclaró que su esposo no se pone celoso. "Ya pasaron muchos años para que sea así", dijo entre risas. "Yo soy muy celosa. Extremadamente celosa", confesó ante las cámaras.

