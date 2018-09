Los últimos días el nombre de Irina Baeva ha sonado más fuerte que nunca después de ser captada muy sonriente y de la mano de Gabriel Soto. Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto, las imágenes parecen confirmar un romance que desde hace meses se especulaba y que ambos habían negado hasta el cansancio. Esta situación cobró más importancia porque meses atrás la actriz era señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Soto con Geraldine Bazán. Y aunque en el ámbito más personal Baeva parece estar contenta con los días junto a Gabriel, el aparente romance la ha hecho recibir comentarios negativos en las redes sociales. Por ello, la chica originaria de Rusia optó por alzar la voz y, por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, confesó ser víctima de cyberbullying.

Decidida a poner un alto a los ataques, la joven de 25 años se paró frente a la cámara no sólo para evidenciar la situación; sino también para apoyar a todo aquel que esté pasando por lo mismo. "Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de cyberbullying basada en especulaciones sobre mi vida", expresó en el clip, que por momentos la muestra a color y en otros cambia la imagen a blanco y negro.

"Agradezco a esta situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo criticada, juzgada por diferentes razones. Y hoy les expreso mi total apoyo porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente", continuó la actriz que no dejaba de mirar hacia la cámara.

Sobre la situación de acoso virtual, explicó: "El Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos así que todos sin excepción alguna nos merecemos respeto. El cyberbullying es un problema grave de la actualidad y a ti que viviste o estás viviendo este tipo de situaciones te quiero decir que no estás solo", agregó. Dispuesta a deshacerse de los insultos y sobrenombres que ha recibido en los últimos días, finalizó: "Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas porque yo no soy eso. Soy Irina y me gustaría que así me llamen".

Garbiel Soto también pide un alto a los insultos

Días atrás, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre las fotos que muestran a su exesposo junto a Irina Baeva. Ante la prensa mexicana, la actriz declaró que el tema, además de no ser sorpresa, no era de su jurisdicción, y explicó el acuerdo al que llegó con Gabriel en términos de presentarles una nueva pareja a sus hijas. Un día después plasmó sus palabras en una publicación en Twitter: “Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente, será el momento en el que conviva con mis hijas. No es el caso aún”.

Al respecto, Gabriel Soto opinó en una entrevista que emitió el programa de El Gordo y La Flaca de la cadena Univision. "Ya basta de insultar, ya basta de agredir, ya basta de faltarnos al respeto como seres humanos y sobre todo si la gente no sabe realmente cómo fueron las cosas…”. Gabriel, quien se encuentra de gira por el país con la obra Una pareja de 3, junto a Sebastián Rulli, agregó: "La gente juzga, creo que nadie es Dios para juzgar, creo que la gente falta al respeto, creo que nos debemos respeto como seres humanos y les digo, más sin saber cómo fueron las cosas”.

