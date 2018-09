Horas antes de que naciera su bebé, Khloé Kardashian optó por el silencio en todas sus redes sociales. Aquel momento que sería el más feliz de su nueva etapa como mamá, se vio opacado días antes, cuando salieron a la luz fotografías protagonizadas por su novio y padre de su hija, Tristan Thompson, en las que aparece con dos mujeres en actitud comprometedora. Desde aquel 12 abril, la estrella de televisión ha hablado en contadas ocasiones sobre lo sucedido. A pesar de su silencio, esa parte de su vida quedó documentada ante las cámaras de Keeping Up with the Kardashians, el reality que llevó a la fama a su familia. Casi medio año después de que naciera True Thompson, empiezan a revelarse los detalles de lo que sucedió en el hospital, como se puede ver en el adelanto del próximo capítulo del show. "Tengo que controlar lo que puedo controlar", dice Khloé con sentimientos encontrados mientras está en labor de parto.

A juzgar por las imágenes y lejos de los dolores físicos propios del alumbramiento, Koko no la está pasando nada bien. Con el fin de estar cerca del basquetbolista de los Cavaliers, la también empresaria viajó desde su hogar en Los Ángeles hasta Cleveland, Ohio. Aún a la espera de la cigüeña, Khloé tiene la esperanza de que su mamá, Kris Jenner, y sus hermanas Kim y Kourtney estén en el hospital para compartir con ellas ese gran momento. "Espero que todos lleguen aquí a tiempo", expresó desde su cama en el ala de maternidad del Hillcrest Family Maternity Center.

Kim Kardashian expresa lo que en verdad siente y piensa sobre Tristan Thompson

Las hermanas Kardashian, como la mayoría de hermanos, no se salvan de los problemas y discusiones que algunos desacuerdos ocasionan. Y aunque en esta temporada del reality discute con Kourtney, el cariño que siente por ambas chicas es mucho más grande que cualquier problema entre ellas. Con eso en mente y en su corazón, la esposa de Kanye West expresa su opinión respecto a las infidelidades de Tristan Thompson. Siempre pendiente a lo que los portales web dicen sobre su familia, encontró más evidencias del canadiense con otras mujeres.

El adelanto del capítulo que se transmitirá este fin de semana, se aprecia a Kim molesta por la situación. “Tienen otro video [de infidelidad] de él. Lo dejé de seguir. Lo odio. Qué pena, pero no lo siento”, dice muy enojada. Tal como su hermana mayor, Kim no ha dado muchas declaraciones sobre el caso. La socialité incluso aseguró que ya no haría comentarios sobre la relación de su hermana con el jugador de basquetbol, a quien Khloé le perdonó la infidelidad.

El tiempo, además de enfocar a Koko en los cuidados de su hija, la he hecho olvidar la mala racha que pasó el día que debutó como mamá. Para Tristan, parece no haber sido una lección que dejara en el pasado, pues hace sólo unos días nuevas imágenes del canadiense se hicieron públicas. Thompson, una vez más, fue fotografiado con algunas chicas mientras estaba de fiesta en un par de clubs en Los Ángeles.