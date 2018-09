Tuvieron que pasar más de tres meses, pero Victoria Beckham por fin ha conocido en persona a Santi, el bebé de su gran amiga Eva Longoria. La diseñadora inglesa y la productora estadounidense lograron encontrar un espacio en sus agendas para coincidir y ponerse al tanto de lo que ha sucedido desde la última vez que se vieron. Y aunque se mantienen en contacto por mensajes y videollamadas, no hay como una buena conversación cara a cara para contar los detalles de los últimos meses. Esta reunión cobró aún más significado, pues fue la ocasión en la que Victoria pudo convivir con el pequeño desde que nació el pasado 19 de junio, una historia que la feliz mamá y su esposo, José Bastón, compartieron en exclusiva con HOLA! USA.

Sin revelar en dónde se encontraban ni qué día se produjo este encuentro, Victoria se limitó a publicar en su cuenta de Instagram una bella foto. Con la cabeza apoyada en el hombre de su amiga, la esposa de David Beckham sonríe cálidamente hacia otra cámara que captó el momento. Eva y Santi también miran en la misma dirección con un look bastante casual. La feliz mamá con una playera blanca y el bebé con un mameluco gris decorado con motivos marítimos. "Finalmente conocí a Santi! ¡Estoy enamorada! ¡Les mando muchos besos Eva y Pepe! ¡Los amo muchísimo y no podría estar más feliz por ustedes!", agregó la ex Spice Girl en la publicación que ha derretido los corazones de sus seguidores por el alto nivel de ternura que se puede apreciar en ella.

A juzgar por los detalles de la postal, parece que las chicas y el bebé se encuentran en Francia, tal como lo especificó Eva en una de sus publicaciones, en donde mostró una copa con vino blanco y carnes frías que tituló "hora del lunch". Aunque se trata de especulaciones, la copa que aparece en la foto con Victoria y el bebé podría confirmar que el encuentro entre amigas y con el pequeño se produjo este viernes, cuando ambas hicieron sus publicaciones correspondientes.

Victoria Beckham, siempre presente en los mejores momentos de Eva Longoria

Después de que Eva Longoria confirmara a través de HOLA! USA el nacimiento de su bebé y el nombre que llevaría, Victoria Beckham le envió un mensaje por medio de su perfil en Instagram para felicitarla. "¡¡¡Muchos besos mami!!!", fueron las breves palabras de la diseñadora que escribió replicando la primera foto que Eva publicó del bebé, en la que sólo se aprecian los piecitos del niño sostenidos por una mano de la orgullosa mamá y una del feliz papá.

Las chicas comparten una amistad bastante especial que nació desde años atrás y de la que hacen gala cada vez que están juntas. En mayo de 2016, Victoria y su esposo viajaron hasta México para estar presentes en la boda de Eva Longoria y Pepe Bastón, y aunque al principio se rumoraba que la novia llevaría un modelo diseñado por su amiga, al final los Beckham sólo asistieron como invitados para divertirse al máximo.

