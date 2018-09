Si de estilo y glamour se trata, no es necesario desembolsar una gran cantidad de dinero, y eso lo sabe muy bien Mariah Carey. La cantante logró que su estilo llamara la atención no sólo por sus curvas, sino por el precio asequible de su vestido, la prenda principal del look con el que paseó junto a su novio, el bailarín Bryan Tanaka, la noche del martes en West Hollywood. Se trata de un slip dress de Naked Wardrobe a la venta por sólo 40 dólares con el que Mariah, además, se dejó consentir por sus mientras repartía autógrafos.

Mariah eligió el vestido ceñido y escotado en color negro que, ante las luces de los flashes, adquirió un destello extra. Para su cita con Bryan, su pareja desde hace casi dos años, la cantante combinó su outfit con medias de red negras y zapatos de tacón con brillo y abiertos de la punta.

El pelo lo llevó suelto con ondas sutiles que destacaron por su tono miel. Una chamarra de piel, también en color negro, completó este look que muestra a una Mariah Carey bastante sonriente y lista para una cita inolvidable. Carey parece haber encontrado en esta firma fundada por tres hermanas californianas el estilo que tanto le agrada, pues además de resaltar sus curvas, le permite jugar con los accesorios para crear algo más acorde a su gusto, un sello propio con el que ha posado ante las cámaras con mucha seguridad.

Mariah Carey, una sonrisa enmarcada por el amor

Durante su cena, Mariah Carey se dejó ver con una gran sonrisa y, aunque un par de guardaespaldas la tomaron de la mano para ayudarla con sus pasos, el protagonista en la cita de la cantante era su novio de 35 años. Bryan y Mariah han estado saliendo desde 2016, poco tiempo después de que la cantante cancelara su compromiso -y algunos preparativos de boda- con James Packer.

La pareja se conoció una década antes de que iniciaran su romance, cuando Tanaka era parte de los bailarines de Carey durante su Mimi Tour. Ambos parecen estar en un punto de su relación en el que las alegrías están a la orden del día, a pesar del receso que tomaron en abril de 2017. En ese entonces, medios internacionales reportaron que hubo problemas de celos y discusiones por las compras que, al parecer, ella pagaba. Sin embargo, el afecto pudo más y lograron superar los malentendidos, un acuerdo mutuo que ahora los mantiene más unidos que nunca.

En su ámbito personal, Mariah tiene aún más motivos para esta feliz. Sus hijos, los mellizos Moroccan y Monroe, fruto de su matrimonio con Nick Cannon, a diario la llenan de alegrías y momentos tan especiales que aprovecha al máximo. Los niños cada vez están más grandes y disfrutan de los días de gira que pasan con mamá, pues es cuando la acompañan a los lugares más exclusivos y pueden verla cantar desde atrás del escenario ante miles de personas. Quizá uno de los conciertos más especiales fue aquel en el que ella se presentó en 2017 en el Times Square, en Nueva York, para dar la bienvenida a un nuevo año. Los pequeños quedaron impresionados por encontrarse ante la multitud que hizo una cuenta regresiva para iniciar con toda la alegría el año 2018, un evento que podrían repetir a finales de diciembre.