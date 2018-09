Lili Estefan recién reveló que detrás de la decisión de separarse que ella y su exesposo, Lorenzo Luaces, tomaron hace un año, hubo una infidelidad de parte de él. Con un poco de empatía, la conductora de El Gordo y la Flaca informó a los televidentes sobre la supuesta relación que Gabriel Soto tiene con la actriz Irina Baeva, a quien desde hace meses vinculaban de forma sentimental con el actor, aun cuando él seguía casado con Geraldine Bazán. "Yo creo que al principio muchas personas querían dudar de lo que siempre se decía de Gabriel que se había ido con Irina. Nosotros teníamos que dudar de esto. Es imposible que esto esté pasando", dijo Lili sobre las fotografías que muestran a la pareja de actores de paseo por Los Ángeles y tomados de la mano.

VER GALERÍA

Para Lili Estefan, estas imágenes dicen más de lo que se aprecia en ellas, y agregó: "Pasaron seis meses. Todo indica que, efectivamente fue ella la que se metió en este matrimonio. Ellos terminan separándose", dijo aún sorprendida por la situación. Días atrás, cuando las fotos salieron a la luz pública, la Flaca quedó impactada, en especial por el beneficio de la duda que le había otorgado a Gabriel. "Por meses yo pensé que quizá era porque estaban trabajando juntos. Hay un proyecto, hay algo pasando. Uno nunca quiere pensar lo peor, pero, aparentemente, ahí está", expresó.

Notas relacionadas:

- Lili Estefan confiesa cuál fue el momento que más la molestó en su carrera

- Esta es la razón por la que Lili Estefan ha vuelto a sonreír

Lili también se refirió al mensaje que Geraldine Bazán emitió en sus redes sociales, en el que aclaraba que, en su separación, había acordado con Gabriel cuándo sería el momento en el que le presentaría una novia a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. "El Tweet de Geraldine yo creo que también está muy fuerte al decir que sus hijas van a convivir con una mujer decente, una mujer inteligente. Pero creo que, sobre todo, la palabra decente tiene mucho que ver en esto porque al final, para el resto de su vida Gabriel va a tener que vivir con su conciencia. Si esta es la mujer con la que se queda, qué difícil para las hijas", agregó con un semblante molesto.

VER GALERÍA

Raúl de Molina comparte la opinión de su compañera y comentó que Gabriel pudo haberse ahorrado todo esto si desde el principio hubiera hablado con la verdad. "Ha pasado el tiempo, como siempre, el tiempo es el que nos hace ver las cosas claramente. Se está viendo ahora a pesar de que él decía que no. Ella también decía que no", dijo el reportero. Incrédulo por la decisión de Soto, agregó: "Si estaba saliendo con ella que diga: 'Oye, mira, sí. No tenía una relación muy bien con Geraldine, ya estábamos separándonos y yo empecé a salir con ella'. Pero él decía que no".

Lili Estefan y el duro momento de su vida similar a la situación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Más allá de informar a los televidentes sobre las fotografías que delatan a Gabriel Soto, Lili Estefan parece sentirse identificada con la historia. Aunque no está confirmado que el actor le fuera infiel a su esposa, el que esté involucrado con la mujer de la que tanto se hablaba no es un punto a su favor. La Flaca, por su parte, habló sobre una situación personal que había mantenido en silencio por un año.

VER GALERÍA

La conductora abrió su corazón en una entrevista con Tanya Charry, a quien le reveló que su separación fue resultado de una infidelidad. "Lo que mucha gente no sabe es que a Lorenzo (su exesposo) lo encuentra un paparazzi con otra mujer”, dijo a la reportera. Con el corazón destrozado, Lili tuvo que pagar al paparazzi una alta suma de dinero para evitar que las imágenes circularan por los medios. De esa forma también protegió a sus hijos de estar en medio de un tema público. A pesar de que aún está asimilando la experiencia, Lili puede hablar sobre ello de forma más tranquila, aunque en noticias como esta, le es inevitable sentir empatía.