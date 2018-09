Jacqueline Bracamontes está lista para recibir en diciembre próximo la visita de la cigüeña, que trae una entrega muy especial. Para sorpresa de sus seguidores, la conductora no sólo se encuentra en su cuarto embarazo; sino que es una dulce espera por partida doble porque tendrá dos hijas más, bebés que se suman a la familia de Jacky y su esposo Martín Fuentes, padres de las pequeñas mini-Jacky, Carito y Renata. En su segundo trimestre de embarazo, Jacqueline no podría estar más feliz; sin embargo, confesó en exclusiva para las páginas de HOLA! USA que al enterarse de que su embarazo era doble, el temor se apoderó de ella y los recuerdos de las malas experiencias que tuvo hace unos años no dejaban de pasar por su mente. "El ginecólogo, a hacerme el ultrasonido me dice: 'Estoy viendo dos bolsitas'. Dije: 'No, no, no, a ver' Casi me levanto para ver la pantalla. Empecé a llorar... pero de miedo por o de mi primer embarazo", recordó.

Jacky acudió con el especialista cuando ya tenía cinco semanas y la prueba de embarazo positiva confirmaba todas sus sospechas. "Esa vez fui yo sola porque Martín tenía una carrera de Pirelli World Challenge, aquí en Estados Unidos", explicó sobre el momento en el que supo que volvería a ser mamá. Y aunque se trataba de una bella noticia, la ex Nuestra Belleza México no podía olvidarse del temor. "Lo primero que me vino a la cabeza fue miedo: por la vida de mis bebés, por la mía y porque no salga todo como queremos", agregó aún con el recuerdo del año 2013, cuando Martín, el mellizo de mini-Jacquie falleció a los pocos minutos de haber nacido. En el consultorio, el médico intentó calmarla, asegurándole que no todos los embarazos son iguales, aunque por ratos no ayudó mucho. "Dijo: 'No siempre se logran desarrollar los dos bebés, igual y uno se disuelve sólo queda uno'. Y yo: '¡Buaaa! (simula llanto)'".

La buena noticia poco a poco eliminó los temores de Jacky, aún más en su segunda visita con el médico. "A los 15 días que regresé me lo confirmó: 'Siguen las dos bolsitas ahí, ya no se irán a ningún lado'". La futura mamá ahora se siente mucho más tranquila, positiva y feliz. "Estoy agradecida y bendecida, pero en ese momento sí fue un shock muy grande".

Dos princesas más se suman a la familia

Con una gran alegría, Jacky Bracamontes reveló la buena noticia en el programa de Telemundo, Un Nuevo Día. Sus admiradores no podían creer que estuviera embarazada de nuevo y entre los comentarios de felicitaciones, le preguntaban si se trataba de niños. Semanas más tarde, con plena felicidad, Jacky y su esposo confirmaron que están esperando a dos pequeñas más. “Ya sabemos el sexo de nuestros bebés y, ¿qué creen? Son dos niñas. ¡Ya tenemos el equipo de básquet femenil completo con las Fuentes Bracamontes!”, escribió con mucho sentido del humor en la publicación en Instagram en la que ella y su esposo aparecen con tiaras de juguete.

Agradecida por el próximo nacimiento de sus hijas, continuó: “¡Diosito sabe por qué hace las cosas y nos sentimos muy afortunados y bendecidos! ¡Bienvenidas princesas hermosas! Papá @mft07, sus hermanas y yo las esperamos con mucho amor”. Sobre la posibilidad de buscar un hijo varón en el futuro, la también actriz confirmó: "¡Aclaro que aquí cerramos la fábrica!".

