Gabriel Soto contesta a los que lo critican: 'Ya basta de agredir... más sin saber cómo fueron las cosas'

Gabriel Soto puso un alto a todas las críticas hacia su persona que han surgido después de que salieran a la luz pública las fotografías en las que aparece muy cercano a Irina Baeva. Después de la avalancha de comentarios negativos en su contra, además de la reacción de su ex, Geraldine Bazán, quien aseguró que esto (al referirse al romance entre Soto y Baeva) es algo que “ya todo el mundo sabía”, el actor habló alto y claro para defenderse de los ataques que ha estado recibiendo.

Gabriel respondió a las preguntas de la prensa sin dejar de expresar su molestia por los fuertes juicios que se han emitido en su contra: “Ya basta de insultar, ya basta de agredir, ya basta de faltarnos al respeto como seres humanos y sobre todo si la gente no sabe realmente cómo fueron las cosas…”, expresó tajante en una entrevista que emitió el programa de El Gordo y La Flaca de la cadena Univision. El protagonista de la telenovela Caer en Tentación, que ha intentado a lo largo de su trayectoria mantener a los medios lejos de su vida privada, también expresó que “la gente juzga, creo que nadie es Dios para juzgar, creo que la gente falta al respeto, creo que nos debemos respeto como seres humanos y les digo, más sin saber cómo fueron las cosas”.

Después de meses de rumores tras los motivos de su separación de la madre de sus hijas y una serie de especulaciones al respecto el mexicano puntualizó “ya basta de insultar, ya basta de juzgar… Y les recuerdo que la vara con la que mides y juzgas es la misma vara con la que serás juzgado, ya basta de tanto insultos”, afirmó. Gabriel reconoció que hablaba con los medios de comunicación porque era importante para él dar a conocer su versión sobre los hechos después de tantos chismes que lo han estado rondando.

El galán de las telenovelas retomó en la entrevista otro escándalo que hace meses lo puso en el ojo del huracán, cuando fue relacionado sentimentalmente con otra actriz y compañera suya de reparto en ese momento, al poco tiempo de haberse casado con Geraldine Bazán. “Ustedes saben que mi relación con Geraldine, de 10 años fue una relación de muchos altibajos, y que lo que me llevó a mi divorcio, y lo digo categóricamente, fue toda la difamación, toda esta situación en la que me había encontrado, todas estas especulaciones y señalamientos que se me hicieron en torno a un caso que ustedes ya saben”.

Por su parte Irina Baeva ha decidido hacer frente a toda esta situación de una manera mucho más sutil y a las críticas que ha recibido en sus redes sociales contestó presumiendo su bella figura desde California: “a todos aquí presentes les mando mucho amor, que se ve que les hace falta, cada quien da lo que tiene”. Fue a finales de noviembre de 2017 cuando el actor anunció oficialmente que se había separado de la también actriz, tras 10 años de relación, desde entonces y pese a los altibajos ambos han intentado proteger a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, e incluso se les ha visto juntos en algunos eventos importantes para las niñas, como cuando confirmaron a su hija mayor.