Cumplir 50 años puede ser un hito en la vida de cualquiera y para Will Smith acumular medio siglo de vida fue una excelente oportunidad para llevar la adrenalina al máximo. El actor ya había anunciado que realizaría esta gran hazaña, así que muchos de sus seguidores esperaban con ansias que llegara el 25 de septiembre y no precisamente para ver al inolvidable Príncipe del Rap soplando las velas, sino para verlo haciendo el prometido bungee jump… ¡desde un helicóptero en el Grand Canyon!

A través de su cuenta de Instagram, el padre de tres publicó un adelanto de lo que sería el mayor salto de su vida y detalló con anterioridad que ya habían realizado algunas pruebas al compartir un video donde se puede ver cómo lanzan -desde un helicóptero- a un muñeco al que, accidentalmente, se le desprendió una pierna. “Espero que arreglen eso”, bromeó Smith.

En YouTube, el actor compartió la experiencia completa. En el divertido clip se puede ver el momento en que realiza el salto y la reacción del actor en paralelo. El actor Alfonso Ribeiro -quien interpretó a Carlton Banks, su primo en la serie- es quien entrevista a Smith y la espontaneidad entre ambos nos lleva de inmediato a revivir los momentos más emblemáticos de la exitosa producción.

Al recordar el instante en que debía saltar, Smith relató: “En ese momento me di cuenta: ¿qué se supone que debía decir? ‘¿Hillary te casas conmigo?’”, dijo -entre risas- haciendo referencia a uno de los capítulos memorables de la serie de los 90 cuando el novio de Hilary Banks realiza un bungee jump para pedirle matrimonio, pero obtiene un final fatal.

“La vida es difícil, ¿cierto? Puede que salgas herido, puede que te rompan el corazón, puede que pierdas tu trabajo, pero tienes que comprometerte. Conoces a alguien, te gusta, le gustas a ella, no lo dudes, ve por ello, comprométeme, debes comprometerte, puede que salgas herido, puede que pierdas algo, pero no puedes experimentar la felicidad que mereces si no te atreves”, dijo -notablemente emocionado- minutos después de realizar el salto cuando ya se encontraba con en compañía de sus hijos, Jaden, Willow y Trey y su mujer, Jada Pinkett Smith.

Pero Will Smith no ha sido el único en celebrar su cumpleaños haciendo algún deporte extremo o derrochando creatividad con alguna temática. El cantante Justin Bieber suele festejarlo a lo grande como lo hizo cuando cumplió 23 años, oportunidad en la que se subió a un cuatrimoto en una pista desértica y su más reciente cumpleaños lo festejó también a gran velocidad, en los Go-Karts de un establecimiento ubicado en Valencia, California. Otras celebridades también se han apuntado a esta tendencia y han decidido celebrar la vida por todo lo alto.