Lili Estefan rompió el silencio sobre la situación personal más difícil a la que se ha tenido que enfrentar. Un año atrás, en septiembre de 2017, la conductora de El Gordo y la Flaca confirmó ante las cámaras del show de Univision los rumores que giraban en torno a ella y su entonces esposo, Lorenzo Luaces. Visiblemente afectada y entre lágrimas, Lili habló a los televidentes del programa y a sus admiradores que durante años la han apoyado a lo largo de su carrera. Con la mirada fija y un tanto confundida, pero segura de explicar su situación, reveló que se había separado. Estefan optó por no dar más detalles sobre lo que había ocurrió y mantuvo esa batalla personal en su entorno más cercano, hasta hoy.

Este mes, Lili Estefan y Raúl de Molina celebran 20 años de estar al aire con El Gordo y la Flaca. En el marco de su festejo, ambos conductores dieron un vistazo al pasado para recordar los momentos más memorables -buenos y malos- de estas dos décadas. Fue en una de las conversaciones de Lili con la reportera Tanya Charry en la que la Flaca por fin abrió su corazón sobre su divorcio y las causas que la llevaron a él.

Lili contó que, como varios medios habían especulado, su separación fue el resultado de una infidelidad por parte de Luaces, con quien estuvo casada por 28 años, tiempo en el que tuvieron dos hijos, Lorenzo y Lina, ahora adolescentes. "Lo que mucha gente no sabe es que a Lorenzo (su exesposo) lo encuentra un paparazzi con otra mujer”, dijo en su entrevista más personal. Aún después de aparecer al aire revelando lo que pasaba en su vida, Lili no estaba del todo contenta con la decisión de haberlo comunicado. "Ha sido la noticia que jamás me imaginé que iba a dar. Siempre voy a tener la duda si tomé el paso correcto. Él me pidió que lo hiciera", agregó para después confesar que ella y Lorenzo estaban siendo chantajeados por mucho dinero.

Una situación que intentó controlar por el bien de sus hijos

En aquel entonces y en la intimidad de su hogar, Lili sabía que no había vuelta atrás. Y como experta en los temas del corazón que afectan a los hijos de un matrimonio cuando en la mayoría de los medios de comunicación se habla de separación, Lili hizo lo imposible por evitar que las fotos de su esposo con otra persona salieran a la luz. La conductora de origen cubano reveló que se vio obligada a pagar una alta suma por las imágenes con el fin de que sus hijos no estuvieran involucrados en un tema público como este.

Además de sus hijos, Lili protegió su propio corazón y se tomó unos días para asimilar lo que sucedía en su vida personal. Para ella no fueron momentos sencillos y ante el dolor y la traición, llegó a dudar si regresaría a la televisión. "No sabía si regresar. Yo siempre he sido mucho de familia y la veía tan fragmentada", dijo. Luego de volver a su rutina y pararse frente a las cámaras, en mayo Lili recibió un segundo golpe inesperado: la demanda de divorcio de parte de Lorenzo Luaces. “Es algo que nunca te esperas. Nosotros, por el momento que estamos viviendo, tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar, íbamos a esperar. Nunca se habló de un divorcio”, explicó en ese entonces a La opinión.

Lili ahora se siente mucho más fuerte y, aunque continúa en el proceso de superar su divorcio, aún guarda una esperanza de que su vida familiar vuelva a ser la de antes. "Hablo con muchas mujeres que me dicen: 'Si esto se puede salvar, sálvalo'. Entonces también tienen mucha fe de que a lo mejor algo pase. Pero eso es de Dios, no es que él o yo estemos haciendo algo", aseguró. Pero pase lo que pase en el futuro, Lili se quedará con los bellos recuerdos que vivió junto a su exesposo, con quien se casó el 22 de agosto de 1992.