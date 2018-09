A donde vayan, Jennifer Lopez y su novio, Alex Rodríguez, llaman la atención de todos. Las cámaras se tornan hacia ellos y de inmediato empieza una gama de flashes. Esa escena, tan familiar para ellos, se repitió la noche del lunes, cuando la famosa pareja caminó por la alfombra roja de la 33rd Great Sports Legends Annual Dinner, una gala benéfica en la que se recaudaron millones de dólares para luchar contra la parálisis. A su llegada a la cena, la pareja sonrió a las cámaras y por una pose en especial de la cantante y actriz, su vestido ha dado mucho de qué hablar.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez eligió un look blanco por completo y coordino una falda larga estilo noventero. La parte superior fue un cro-ptop blanco de cuello alto, ambas piezas decoradas con brillos, un sello que la cantante ha elegido para la mayoría de sus eventos, incluso sus conciertos. Además de las sandalias con líneas blancas y con terminado satinado, J.Lo llevó un clutch con detalles floreados. El pelo suelto en ondas ligeramente rubias completó su look.

Notas relacionadas:

- Así es Max, el divertido hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony

- Alex Rodriguez y la travesura que ‘rompió’ la concentración de Jennifer Lopez en un ensayo

A pesar de que la Diva del Bronx se veía espectacular, hubo una fotografía que desató entre sus fans los rumores de embarazo. Sin embargo, se trató sólo de un ángulo distinto y la pose de la cantante lo que hizo que sus admiradores se confundieran. "Es mi impresión o se le ve barriguita a J.Lo", escribió una de sus admiradoras Instagram. "¡Sí, yo creo que ella está embarazada!", agregó otra chica que notó en la pose de la cantante algo extraño. "Ese vestido no le favorece a J.Lo, se le como una barriguita que no tiene", agregó otro de sus fans, incluso alguien más sugirió que el vestido debió haber sido negro para disimular la figura y combinar su outfit con el de Alex. El ex beisbolista, optó por un elegante traje obscuro con camisa blanca y corbata a juego.

VER GALERÍA

A pesar de los comentarios, J.Lo está feliz con su físico, tanto que hace unos días lo presumió con un swimsuit color durazno que dejó ver su figura. El modelo, escotado de corte alto y estilo tanga que dejó al descubierto la perfecta condición física de la novia de Alex Rodriguez, que dejó ver un vientre plano.

Jennifer Lopez, una mamá de tiempo completo

Aunque sólo se trató de rumores, Jennifer Lopez sabe cómo dar la vuelta a la página y esta mañana posó con un look mucho más casual que delineó mucho mejor sus curvas. A la hora de llevar a sus hijos a la escuela, la feliz mamá inició su día con un par de lejeans blancos que combinó con una blusa azul a rayas estilo over the shoulder. Con este atuendo, Jennifer lució como una mamá moderna de camino al colegio, que a jugo con un up bun, dejó su espalda y hombros al descubierto.

VER GALERÍA