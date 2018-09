Como pocas veces, Geraldine Bazán rompió el silencio sobre una situación personal para dar declaraciones a la prensa. La actriz fue cuestionada sobre las fotografías protagonizadas por su exesposo, Gabriel Soto, en las que aparece de la mano y paseando por las calles de Los Ángeles junto a la también actriz, Irina Baeva. Para Geraldine, la situación no fue nada sorpresiva y aseguró que era algo que "ya todo el mundo lo sabía", y aclaró que el asunto ya no tiene nada que ver con ella. En una conversación ante varios medios mexicanos, Bazán agregó parte de los términos en los que ella y su expareja acordaron en cuanto al cuidado y bienestar de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas por algunas personas, lo que la obligó a emitir un mensaje a través de su cuenta de Twitter para aclarar lo que había dicho en realidad.

VER GALERÍA

Geraldine expresó su postura con un mensaje que sus seguidores han recibido con miles de likes. “Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente, será el momento en el que conviva con mis hijas. No es el caso aún”, escribió en su perfil con más calma, asegurando que aún no ha llegado el momento en el que sus hijas vayan a convivir con la nueva pareja de su padre.

Notas relacionadas:

- Geraldine Bazán habla finalmente sobre las fotos de Gabriel Soto junto a Irina Baeva

- La hija de 9 años de Geraldine Bazán se convirtió en su maestra.. ¿de baile?

La actriz de 35 años no hizo referencia a ninguna mujer ni a plazos específicos sobre este aspecto de su vida personal. Debajo de su publicación, las personas se dividieron en comentarios y opiniones, aunque el apoyo de sus fans ha sido la constante para ella desde hace meses, cuando la expareja anunció públicamente su decisión de tomar caminos separados. Tras ello, Geraldine expresó que respeta las decisiones de Gabriel, un respeto que se refleja en las recientes declaraciones de la actriz.

Con mucha serenidad y respeto ante las cámaras, Geraldine Bazán respondió a los reporteros sobre la supuesta relación que ha dado mucho de qué hablar desde hace días. “La verdad es que no es nada sorpresivo, creo que todo el mundo lo sabía. No es parte de mi jurisdicción, estoy aquí porque siempre platico con ustedes (la prensa), pero ya no tiene nada que ver conmigo…”, dijo.

VER GALERÍA

Elissa Marie y Alexa Miranda, las prioridades de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Para la ex pareja, lo más importante es mantener un ambiente de cordialidad y respeto para sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, por lo que han mantenido una relación amable desde el momento de su separación. Con ello en mente, Geraldine expresó que pasará algún tiempo para volver a dejarse flechar por Cupido. “Me pretenden, pero al final esta es una decisión que yo tomé y yo no voy a salir con nadie y yo no voy a tener ninguna relación hasta que no esté divorciada y entonces no solo por mí, sino por respeto a mis hijas", explicó sobre los rumores de romance en los que se vio involucrada hace unos días con un actor argentino.

Geraldine se mantiene por completo ocupada con los proyectos de su vida profesional y, por supuesto, con su papel como mamá. Dejando atrás todo tipo de especulaciones, la actriz publicó otro mensaje en su perfil de Twitter en donde compartió las vivencias en un día a día con sus hijas. "¡¡Buenooos días!! Aquí en la corredera mañanera de todos los días para mandar a las pulgas a la escuela, ¡¿quién está igual?! ¿En qué se tardan más sus niñ@s? ¿Levantarse, vestirse, desayuno o la lavada de dientes?", preguntó a sus seguidores con un visible tono de alegría.

VER GALERÍA