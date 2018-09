Demi Lovato sale temporalmente de rehabilitación dos meses después de su ingreso

Meses después de haber sido hospitalizada de emergencia por una sobredosis, Demi Lovato continúa mejorando y se encuentra en su proceso de recuperación. Recordemos que la intérprete de Échame la culpa tenía cinco años sobria y solía compartir su experiencia con sus seguidores. Tras casi dos semanas en el hospital, la cantante fue trasladada a un centro de rehabilitación para seguir tratando sus adicciones y este fin de semana ha sido vista por primera vez fuera de las instalaciones desde su incidente.

Recientemente, TMZ publicó las primeras fotografías de Demi en dos meses. Allí se puede ver a la artista fuera del centro de rehabilitación luciendo una gorra que ocultaba su rostro y en la mano llevaba un café. La cantante de Sober sonríe mientras habla con una mujer que pasea a su perro. Las imágenes muestran a la intérprete bastante recuperada y de buen humor, aunque todavía le queda camino por recorrer.

La madre de la cantante conversó sobre el tema por primera vez la semana pasada y confesó que temía por la vida de su hija. "Durante dos días no supimos si iba a sobrevivir o no", explicó Dianna De La Garza en una entrevista de televisión. "Las millones de personas que rezaron por ella la ayudaron", dijo al tiempo en que agradeció a los fanáticos por los buenos deseos. "Hoy en día puedo decir que está muy bien. Se siente feliz y sana. Quiere mantenerse sobria y está recibiendo la ayuda que necesita, solo eso me da ánimos respecto a su futuro y el de nuestra familia".

Ahora que se encuentra en su momento más crítico, la intérprete ha tenido en todo momento el apoyo de su familia, así como el de su exnovio, el actor Wilmer Valderrama. De acuerdo a TMZ, el venezolano ha dejado de lado sus compromisos para atender a la que fuera su novia durante seis años. "Sabía que estaba pasando un mal momento, pero no estaba preparado para esto", aseguraba una fuente cercana a Wilmer. "La ha visto atravesar muchas subidas y bajadas y ha estado ahí para ella en sus peores momentos. Verla de nuevo en una situación tan triste y vulnerable le rompe el corazón". Aunque les une una profunda amistad y conexión especial, no han recuperado su relación romántica en estos momentos.

Demi puso a la venta la casa en la que fue encontrada aquel fatídico día de julio. ¿Su precio? 9,4 millones de dólares. La vivienda, de más de 500 metros cuadrados, tiene cuatro habitaciones y seis baños, además de una increíble vista de la ciudad de Los Ángeles y el océano Pacífico. El terreno, de más de 4.000 metros cuadrados, tiene zona de barbacoas, una piscina infinity y un cenador.