Geraldine Bazán sabe que por su condición como figura pública su vida personal es de sumo interés. Aún más cuando debe hacer frente a un tema privado como lo sería su reacción al escuchar sobre los rumores de romance de su exesposo, Garbiel Soto, de quien se separó hace unos meses. La actriz, tan amable como siempre, obsequió unos minutos a la prensa mexicana para dar declaraciones al respecto de las fotografías que hace unos días varios medios de comunicación mostraban. En ellas, el actor paseaba por las calles de Los Ángeles junto a Irina Baeva, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde hace tiempo. Y aunque ninguno ha confirmado o desmentido la noticia ni dado opiniones sobre las imágenes en las que aparecen tomados de la mano, Geraldine sí habló al respecto.

Sin rodeos, Geraldine se enfrentó a las preguntas de los reporteros que desde hace unos días buscaban su impresión sobre el tema y, distinto a lo que muchos esperaban, la ojiverde se refirió a las fotos con serenidad y respeto. “La verdad es que no es nada sorpresivo, creo que todo el mundo lo sabía. No es parte de mi jurisdicción, estoy aquí porque siempre platico con ustedes (la prensa), pero ya no tiene nada que ver conmigo…”, explicó ante los presentes, las cámaras y micrófonos a las afuera de un teatro en la ciudad.

A partir de su separación, Geraldine Bazán y Gabriel Soto acordaron mantener una relación cordial por el bien de sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. Para ambos, ese trato no cambiará cuando decidan seguir adelante con sus vidas sentimentales, como parece ser el caso de Gabriel. Geraldine explicó parte del acuerdo, incluso si es que Irina llegara a convivir con las pequeñas. “Yo creo que en eso sí estamos bien consientes y algo para nosotros bien importante es el bienestar de nuestras hijas. Creo que Gabriel es un hombre súper asertivo en esas cosas y siempre lo hemos dicho, en algún momento cuando una pareja de él conviva con las niñas, será una buena mujer, una mujer inteligente y una mujer decente, igual de mi parte…”.

Geraldine Bazán, un crecimiento interno y el tiempo necesario para volver a enamorarse

Geraldine es una mujer alegre que siempre tiene una linda sonrisa para brindarle a sus fans o a quienes se acerquen a ella buscando información sobre su vida familiar, de la que revela algunos detalles en sus redes sociales. A pesar de que el destino la sorprendió con el rumbo que tomó su matrimonio, Geraldine tomó lo mejor de esta experiencia. “He crecido mucho, he madurado mucho y al final entiendo perfectamente el medio del espectáculo. Asumo perfectamente lo expuesta que está mi vida y que lo expuesta que estará, al final me protejo y sé qué pasa…”, dijo en una de las pocas ocasiones que ha abierto su corazón para hablar sobre los detalles de la situación, pues en la mayoría de las veces, opta por mantenerse en silencio.

Ante los medios, Geraldine dejó claro que por el momento no se encuentra en la búsqueda de una pareja, como se especuló hace unos días cuando se le relacionó de forma sentimental con un actor argentino que supuestamente la acompañó a un concierto. “Me pretenden, pero al final esta es una decisión que yo tomé y yo no voy a salir con nadie y yo no voy a tener ninguna relación hasta que no esté divorciada y entonces no solo por mí, sino por respeto a mis hijas”, explicó.

