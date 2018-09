Clarissa Molina tiene más de un motivo para celebrar este sábado 23 de septiembre, pues además de estrenar el reality Nuestra Belleza Latina, en el que tendrá una participación especial en el primer episodio; también es el día en el que sopla 27 velitas en su pastel de cumpleaños. La conductora de El Gordo y la Flaca aprovechó el domingo para celebrar al máximo un año más de vida, y qué mejor compañía que sus padres, Clara Contrera y Domingo Molina, para hacer de este un día aún más especial.

Para Clarissa, poder celebrar junto a ellos fue un sueño hecho realidad, según confesó en una de sus publicaciones en Instagram: "¡Mi mayor regalo! Gracias por hacer de mi una mujer con valores, en siempre ver lo bueno de los demás y de cada situación, y sobre todo respetar al prójimo", escribió junto a una bella postal en la que posa con sus papás. "¡Los amo con todo mi corazón, gracias a ustedes soy quien soy! Ya tenía 15 años sin pasarme un día como hoy con los dos juntos", agregó, dejando ver la inmensa alegría que sentía en el corazón.

La belleza dominicana inició los festejos de su cumpleaños desde el viernes pasado. A la par de su celebración, la conductora estuvo presente en la fiesta de 20° aniversario de El Gordo y la Flaca, en donde recibió los abrazos de sus compañeros que le desearon lo mejor en este nuevo año y los que siguen. "¡¡20 años de @elgordoylaflaca muchas felicidades Raúl de Molina, Lili Estefan y todo el equipo!! ¡Y a todos ustedes dejarnos entrar a sus casas cada día, para mí es un privilegio poder celebrarlo junto a ustedes!", escribió ella sobre la grata experiencia de trabajar en el show de Univision, y la alegría de participar en esta celebración.

En busca de la nueva representante de Nuestra Belleza Latina

Clarissa Molina está lista para que inicie el reality que busca a la belleza latina. Para dar una probadita a los televidentes de lo que podrán ver esta noche, la conductora se unió a Alejandra Espinoza para dar un recorrido en la lujosa casa que albergará a las 10 participantes. Y aunque es un lugar de ensueño, Clarissa confesó que no será para descansar. "Lo más lindo que tiene es la piscina, aunque no creo que haya mucho tiempo disponible para disfrutarla. Yo creo que es el área donde uno menos pasa porque hay muchas actividades durante todo el día, pero lo que sí sé es que la van a usar, por lo menos una vez al día, porque aquí les van a dar clase de gimnasia… pero asolearse y todo eso, no".

Molina, además, reveló que en el episodio de apertura contarán con la música y presencia de Sebastián Yatra. Clarissa también mostró el atuendo que llevará en este primer capítulo: un jumpsuit nude con cuello alto y lleno de piedras brillosas que resaltan su delgada figura. Para completar el look, la chica llevó el pelo suelto peinado en ondas.

