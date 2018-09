Adamari López y Toni Costa, junto a su hija Alaïa, forman una de las familias más tiernas entre las celebridades latinas. Con ella han cambiado por completo su estilo de vida, una rutina que comparten a través de sus redes sociales, que al mismo tiempo se convirtió en el álbum de fotos y videos familiar en donde guardan gran parte de sus mejores recuerdos. Como testigos del día a día de la conductora de Un Nuevo Día y el bailarín, los seguidores de la pareja en varias ocasiones les han preguntado por medio de los comentarios si les gustaría agrandar la familia, una cuestión que Toni respondió en una entrevista con People en Español.

El español de 47 años contó que de tener otro bebé en casa, le emocionaría mucho. “Desde el primer día que vino Alaïa al mundo nuestro objetivo siempre ha sido darle un hermanito o una hermanita, lo que el Señor quiera enviarnos", dijo contento de hablar sobre su familia. Toni es el más feliz de cumplir con la rutina de Alaïa, a quien le han inculcado el interés por diversas actividades físicas o al aire libre, como equitación, natación, gimnasia y ballet.

Toni pasa mucho tiempo junto a la niña, y al pensar en un segundo bebé se imagina una agenda de actividades distintas si es que la cigüeña les llevara un niño a casa. "Si es un hermanito mejor, un pequeño Toni que le guste jugar al fútbol y que se vista como yo. Eso me haría ilusión”, agregó con cierta emoción de completar su familia con un niño. Para Toni, pensar que en su casa habría más risas y momentos felices, lo hace sonreír; sin embargo, ante las complicaciones a las que Adamari se enfrentó para lograr tener un bebé, Toni sabe que de cumplirse aquella ilusión, sería un sueño más que se hace realidad en su vida. “Alaïa fue un milagro por completo y si hay otro milagro pues perfecto. Si no, es porque tiene que ser Alaïa con nosotros para toda la vida y estamos más que bendecidos”.

Toni Costa, maravillado con la experiencia de ser papá

Para Toni Costa la paternidad le ha cambiado toda la perspectiva de la vida. El español disfruta cada momento con su hija, tanto que se convirtió en su compañero perfecto de juegos. “No sabía que ser papá fuera tan divertido. Es como volver a tu infancia, volver a hacer cosas que sin tener un hijo no haces. Ir a un parque que te tiras por ahí”, dijo sobre descubrir el mundo a través de los ojos de su hija. “Es recordar la infancia de uno pero con la madurez de ser papá, protegiéndola, cuidándola”, expresó.

Además de Alaïa, Adamari López tiñe de alegría los días de Toni Costa. “Siempre he dicho que Adamari me parece una persona súper admirable en como ella afronta la vida. Por todo lo que ha pasado, tanto en su corazón como en su físico por la enfermedad que tuvo, más ahora con Alaïa y la estabilidad que tenemos como pareja, todo se lo disfruta”. Toni, además, reveló el detalle que ve en Adamari que lo tiene tan enamorado. “Ella tiene la perspectiva de que la vida hay que vivirla al máximo, disfrutarla, y vivirla en paz. Yo he tenido mis novias —y evidentemente ella también ha tenido sus novios— pero a mí nadie me ha dado tanta paz”.