Lili Estefan y Raúl de Molina están de fiesta celebrando los 20 años al aire de El Gordo y la Flaca. En este aniversario tan especial, ambos conductores recordaron los momentos que más los han marcado en todo este tiempo, memorias que van de las mejores experiencias frente y detrás de las cámaras hasta aquellos ratos en los que su trabajo los puso en situaciones un tanto complicadas. A pesar de ello, Lili recordó con una sonrisa uno de esos días en los que se enfadó con una de las celebridades que estuvo frente a ella.

Lili se sinceró con Tanya Charry sobre esa amarga experiencia que hoy puede contar con más serenidad y la seguridad de que actuó de manera correcta. "Estábamos en una fiesta de aniversario. El Temerario (Adolfo Ángel Alba) se pasó de tragos. Él estaba en su momento. Galán, guapo. Yo a él lo quiero mucho", explicó la conductora. "A él le da por meterme un beso en la boca públicamente y yo le doy una cachetada", dijo sobre aquel movimiento del compositor que la molestó bastante.

Lili se retiró con esa amarga experiencia que durante unos días la hizo sentir incómoda. "Cuando yo regreso de todo esto, yo le digo a Univision: 'Me dan el tape, porque yo sé que una cámara grabó eso y por respeto a mi esposo, yo no quiero que salga esto", reveló sobre la situación que prefirió mantener al margen por el bien de su vida privada. "Me entregan el tape, me lo llevo y lo meto en la caja de seguridad de mi casa", agregó.

Aunque para ella fue una situación delicada, Lili recordó con un poco de humor que Raúl no guardó el secreto y lo reveló frente a las cámaras en una de las emisiones del show de entretenimiento. "Raúl tiene que llegar aquí a explicarle a todo el mundo lo que había pasado", contó entre risas a pesar de que en ese entonces no fue para nada de su agrado. "Claro, me paró yo en vivo en el show, me arranqué por el pasillo. Me encontraron en el carro ya sentada echando marcha atrás y yendo para la casa".

Lili Estefan y Raúl de Molina, una amistad que ha superado momentos muy complicados

En dos décadas de trabajar juntos, Lili y Raúl tienen decenas de anécdotas alegres y amargas que en ocasiones no salen a cuadro. Los conductores también han tenido desacuerdos que han sabido superar a pesar de lo delicado de la situación. "¡Por supuesto que hemos tenido desacuerdos, señores! De que Raúl me decía: 'Te voy a poner un abogado!', y yo que le digo: 'Ponme el abogado'". Con el paso del tiempo, el trabajo y el día a día en el que compartían los pormenores de su vida privada, Lili y Raúl se hicieron más cercanos. Incluso han estado presentes en los momentos más importantes de la vida del otro, convirtiéndose en amigos cercanos que celebran con sus respectivas familias las buenas noticias, como el reciente ingreso a la universidad de Lorenzo, el primogénito de Lili; y Mia, la hija de Raúl.

