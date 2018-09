North West podrá tener sólo cinco años de edad, pero como toda una Kardashian ya sabe que su futuro está sobre las pasarelas. La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West sigue los pasos de su tía Kendall Jenner en la moda y con paso fuerte demostró que el talento corre por sus venas. Con un guiño a lo que podría ser un apasionante futuro en el mundo de la moda, la pequeña fue parte del L.O.L. Surprise Fashion Show en Pacific Palisades, California, en donde desfiló ante la mirada atenta de su mamá.

North caminó por la pasarela junto a otras pequeñas fashionistas que se vistieron como sus personajes favoritos de L.O.L. Surprise. La hermana mayor de Saint y Chicago West lució el modelo Thrilla, inspirado en Michael Jackson, similar al que portó en el video Thriller, compuesto por una chaqueta roja con falda a juego y combinado con un top de cierre al frente. Zapatos negros y calcetines blancos fueron el toque extra de este look. North se apoderó de la pasarela con mucha seguridad mientras lucía un par de gafas oscuras y un peinado alto. En la mano, muy similar al estilo de su mamá y sus famosas tías, llevó un bolso negro en la mano.

Kim, orgullosa de su hija, comentó que la pequeña está obsesionada con L.O.L. Surprise. "Cuando nos enteramos que habría una sorpresa mayor en forma de desfile de modas, ella tenía que ser parte de él", contó la estrella de Keeping Up with the Kardashians sobre este gran debut de su hija, del que ambas se enteraron gracias a la estilista y directora creativa del desfile, Simone Harouche. "Le encanta vestirse como sus personajes favoritos, y fue toda una experiencia emocionante poder convertirse en una muñeca L.O.L. de la vida real", agregó feliz de poder compartir los primeros pasos de la niña en este emocionante ambiente.

La socialité compartió el gran evento con sus más de 117 mil seguidores en Instagram. "North como Thrilla", escribió en el video en el que muestra los mejores pasos de su primogénita sobre la pasarela. La feliz mamá también obsequió una foto a sus fans en la que North posa junto a las otras niñas del show, emocionadas por ser parte del mundo de la moda y jugar a vestirse como sus personajes favoritos.

North, una pequeña con futuro en el modelaje

Tal como su tía Kendall Jenner, a su corta edad North parece tener claro que su futuro podría estar en el modelaje. Un par de semanas atrás North tuvo otro gran debut en este emocionante mundo. Junto a Kim Kardashian y Kriss Jenner, la niña posó ante las cámaras para una campaña de Fendi en honor al décimo aniversario de la firma. Las tres chicas que representan distintas generaciones de su familia, fueron fotografiadas al aire libre en Los Ángeles.

Además, North ha aprendido muy bien las técnicas de maquillaje de las que día a día es testigo en su mamá o sus tías. Kim, encantada con las pequeñas travesuras de su hija, mostró un video en donde la pequeña se mete en la piel de una vlogger para explicar el paso a paso de su técnica de contouring. "Reina del contour", escribió Kim en el video de su hija, que decoró con el emoji de una corona.

Apasionada con el maquillaje, como su tía Kylie Jenner, North también protagonizó una fotografía en la que luce los labios pintados de color rojo, un tono que Kim señaló es de su línea KKW Beauty como el No. 6 de su nueva colección Classic Blossom. Kim reveló que dejó que su hija usara este lipstick para distraerla por un momento. "Tranquilos, se lo quitaré en unos minutos. Sólo necesitaba un pequeño soborno para salir de casa. ¿Se identifican?".