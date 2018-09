No ha sido una semana fácil para María Celeste Arráras, ya que enfrentó un incidente laboral que fue malinterpretado en las redes sociales, por lo que compartió un mensaje explicando exactamente lo que había sucedido. Hace unos días, en plena transmisión del programa Al Rojo Vivo (Telemundo), la presentadora fue sorprendida dando un empujón a su vestuarista, con el fin de sacarla del cuadro de la cámara. Parece que, aprovechando una pausa del programa, la colaboradora del show se acercó a arreglar el vestido de la periodista, pero de pronto regresaron al aire, y María Celeste la quitó de la toma.

VER GALERÍA

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, por lo que la comunicadora de 57 años detalló en un mensaje que era lo que en realidad había sucedido: “Una imagen fuera de contexto puede ser interpretada de muchas formas. Y ciertamente el incidente al aire del pasado viernes se sacó de contexto y dio pie a que se digan cosas que duelen porque son horribles e injustas y sobretodo porque cuestionan mi esencia como ser humano”.

VER GALERÍA

La periodista indicó que sus colegas de la producción tienen claro que no se trató de un ataque:

“Si algo saben mis compañeros de trabajo es que eso no fue una agresión como algunos han tratado de hacer ver. Eso fue una reacción de reflejo al sentir que alguien me tocó en el hombro justo en el momento en que acabábamos de perder la señal del satélite estando en vivo. Yo ni me había percatado de que tenía a alguien aproximándose a mí porque estaba enfocada en la transmisión. Mi reacción fue instintiva”.

VER GALERÍA

María Celeste dejó ver que entre ella y su compañera, con la que por cierto tiene una amistad, no hubo ningún tipo de malentendido. “La televisión en vivo es un medio que se presta a accidentes de este tipo. Lo importante es que mi compañera y amiga que entró al set sabe de sobra que no hubo mala intención y no lo ha puesto en duda ni por un instante. Para mí eso es valioso. En mis 30 años de carrera siempre he contado con el cariño y la admiración de muchos de ustedes lo cual siempre ha sido para mí motivo de orgullo y quiero pensar que me lo he ganado con mi trabajo honesto y conducta intachable”.

Más notas como esta:

- Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás, ¿qué planearon en su noche de chicas?

- ¿Qué hacen María Celeste Arrarás y Raúl de Molina en la isla griega de Mykonos?

No hablará más del asunto

La presentadora de Telemundo pidió a sus seguidores que no cambiaran la idea que han tenido de ella a lo largo de todos estos años, solo por una imagen fuera de contexto. “Espero que confíen en el producto de todo ese esfuerzo de décadas y que no me juzguen equivocadamente por una imagen de un segundo distorsionada en cámara lenta y sacada de contexto”.

María Celeste Arrarás concluyó su mensaje pidiendo compresión y respeto, además de resaltar que no volverá a comentar nada sobre el incidente, el cual la puso en el centro de la controversia.