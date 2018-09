Increíble, pero cierto… Han pasado ya 20 años desde la primera transmisión de El Gordo y la Flaca y para celebrar por todo lo alto esa fecha tan especial, Raúl de Molina y Lili Estefan celebraron por todo lo alto con sus compañeros de la producción y el elenco del show. El 21 de septiembre de 1998, Lili y Raúl aparecieron por primera vez ante los televisores de miles de espectadores, bajo la producción de Alex Rodríguez, quien fue el primer productor del show, y el que desafortunadamente falleció en 2017.

VER GALERÍA

La emisión del viernes pasado arrancó de una manera muy especial a ritmo de mariachi, entre abrazos y unas lindas palabras por parte de los conductores. Con la voz entrecortada, Lili habló de cómo arrancó esta aventura televisiva. Lili venía de haber trabajado en Sábado Gigante, al lado de Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, mientras que Raúl se desempeñaba como un destacado paparazzi y experto en celebridades.

VER GALERÍA

“Fue un sueño que comenzó por casualidad en los pasillos de Univision. Yo era ‘La Flaca’ y Raúl era ‘El Gordo’, hicimos una audición un día y bueno el programa nos encontró, y no hubo otro nombre mejor que El Gordo y la Flaca para salir al aire”. La conductora de 51 años continuó refiriéndose a su querido público: “Yo creo que nunca pensamos que íbamos a estar hoy aquí parados en este escenario, frente a todos ustedes que son los que nos han dado la oportunidad de estar aquí día a día que nos han apoyado”.

Fue el turno de Raúl para tomar el micrófono y expresó: “Ustedes han sido parte de nosotros y nosotros parte de ustedes”. El conductor de origen cubano agregó, visiblemente emocionado: “Cuando la gente me para en la calle y me dice: ‘Raúl, tú eres parte de mí familia, entras todas las tardes a mi casa’, le doy las gracias a todos ustedes, por habernos acompañador por tanto tiempo”.

VER GALERÍA

En el festejo por los 20 años del show, estuvieron acompañados por parte del elenco como Jomari Goyso, Clarissa Molina, Karina Banda, Tanya Charry, Carlitos 'El Productor', además de Alejandra Espinoza, quien por un tiempo formó parte del show. En sus redes sociales, los presentadores del show compartieron las fotos más entrañables del festejo, así como las de su primer día al aire.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- El tierno reencuentro de Lili Estefan con su hijo después de un mes sin verse

- ¿Por qué Raúl de Molina está tan preocupado por su hija Mía?

Lili y Raúl de Molina, ¿buena química desde el primer día?

Con motivo de los 20 años de El Gordo y la Flaca, Tanya Charry conversó como nunca con ambos presentadores, quienes le hicieron reveladoras confesiones. Los dos recordaron como fue el primer día del show, y por supuesto lo nerviosos que estaban, pero lo más curioso de la entrevista, fue saber que lo que pensaba Lili antes de tratar a Raúl.

“Me acuerdo de la tensión, yo traía unos pantalones azul marino con una camisa azul”. Lili contó que al principio dudó que fuera a haber una buena química con Raúl: “Yo sabía quién era Raúl de Molina, pero no lo conocía. No era mucho de mi agrado en ese momento porque hacía cada cosa… yo decía ‘si lo tengo delante, le meto un cañonazo’. El día que lo conocí, me enamoré”.