Hernán Mondragón era conocido entre sus amigos como uno de los grandes admiradores de Xuxa, la cantante brasileña. Por ello, cuando el hombre de 40 años se enteró de que su ídolo estaría en Argentina, se apresuró a mostrar su emoción a través de su perfil de Facebook. "¡Voy a morir infartado! ¡Mañana!", escribió para sus amigos junto a la portada de una revista con Xuxa en la portada. Hernán se sentía motivado cuando escribió su publicación, pero jamás imaginó que esa ilusión convertiría sus palabras en una premonición que ha dejado impactados a muchos, incluyendo a la propia Xuxa.

Con la agenda planeada y listo para tomar varias fotos, el miércoles 19 de septiembre Hernán se dirigió temprano al aeropuerto bonaerense de Ezeiza. Fue uno de los primeros en llegar para así tener ventaja entre los demás fans de la brasileña y así poder estar más cerca de ella. El avión de Xuxa finalmente llegó alrededor de las 7:30 de la noche, y la multitud de admiradores ya no podían esperar para verla.

El plan de Hernán resultó como lo había pensado. Su lugar cerca de la puerta en la que saldría Xuxa era uno de los mejores y logró saludarla. Tan pronto como pasó cerca de él, trató de seguirla en su camino hasta el auto en el que ella se marcharía hacia el hotel Four Seasons, el cual eligió para su estadía en Argentina. En medio de un mar de admiradores que gritaban emocionados por ver a la cantante de cerca, Mondragón continuó caminando hasta el vehículo de su chica favorita. Momentos antes de que Xuxa subiera al carro, él se desplomó.

Las autoridades del aeropuerto llamaron a los servicios médicos pensando en que quizá se había desmayado y que sólo necesitaría un poco de aire para recobrar el sentido. Una ambulancia acudió al llamado y se llevó al hombre al hospital, incluso Univision reporta que salió del aeropuerto antes que el auto de Xuxa. Sin embargo, los intentos de reanimación no fueron útiles para Hernán y minutos después de estar en el hospital, falleció a causa de un infarto fulminante.

Xuxa, devastada al enterarse de la triste noticia

El fallecimiento de Hernán Mondragón llegó a oídos de Xuxa tan sólo minutos después, cuando se encontraba en el lobby del hotel firmando algunos autógrafos. Triste por la noticia, canceló la reunión con sus admiradores para estar a solas en su habitación y reflexionar sobre lo que acababa de suceder.

Ante un hecho así de lamentable, Xuxa escribió un mensaje para su fan, a quien había conocido tiempo atrás. "Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... Siempre que me veía era emoción pura... Hoy a la llegada al aeropuerto se emocionó tanto que pasó mal e increíblemente se fue", escribió la cantante junto a una foto con Hernán, misma que él había publicado en su perfil de Facebook por la emoción de verla. "Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió un ángel... Mi corazón esta lastimado por no poder hacer nada por ti, lo siento. Voy a resguardarte en mi alma", agregó.

