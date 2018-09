Como diseñadora, Victoria Beckham es una mujer bastante seria que tiene todo perfectamente bajo control. Pero cuando no se encuentra trabajando, la esposa de David Beckham es una mujer muy distinta. Detrás de las poses serias, hay una chica bastante divertida que sabe cómo ser el alma de la fiesta. Un par de días atrás, la empresaria celebró su primera década en el mundo de la moda como diseñadora. Durante la fiesta, sorprendió a todos al pararse sobre un sofá para bailar como hace unos años al ritmo de Spice Your Life, de las Spice Girls, grupo pop que la lanzó a la fama en la década de los 90. Da play al video y no te pierdas el divertido baile de Victoria Beckham que contagió de nostalgia a sus seguidores.