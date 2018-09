El anuncio del compromiso entre Justin Bieber y Hailey Baldwin, en julio pasado, tomó por sorpresa a todos, pues tenían muy poco tiempo de haber retomado su relación. Conforme han pasado las semanas, ambos han dejado claro lo enamorados que están el uno del otro. El último gesto de Justin con su prometida dejó a todos sin aliento, ya que fue de lo más romántico… El cantante de origen canadiense paralizó el tráfico en Westminster cuando tomó su guitarra y ofreció una improvisada serenata a su novia frente a la vista de algunos curiosos.

VER GALERÍA

Los enamorados, quienes están en Londres por el Fashion Week, estaban dando un paseo por las cercanías del Palacio de Buckingham, cuando ‘Biebs’ tomó su instrumento musical y decidió dar un improvisado mini concierto dedicado a su novia. Este gran detalle sorprendió a Hailey, quien sacó su teléfono y empezó a grabar a su novio, quien interpretó con sentimiento el tema Fast Car, sentado sobre el monumento a la Reina Victoria, frente al Palacio de Buckingham.

VER GALERÍA

A su alrededor se acumuló un pequeño grupo de gente quienes también grabaron a Bieber, quien una vez más dejó ver su faceta de hombre enamorado. Poco antes de sorprender a Hailey con su guitarra, la pareja recorrió los alrededores del London Eye, en los Jubilee Gardens, al sur del río Támesis, y se dejaron ver como cualquier pareja de enamorados entre miradas cómplices y tiernos besos.

VER GALERÍA

Eso sí, lo que nadie perdió de vista fue la espectacular joya que la modelo de 21 años lució en el dedo anular izquierdo. Aunque Hailey llevaba un conjunto deportivo en color gris de Cherry LA y su look era de lo más desenfadado, en todo momento mostró orgullosa su impresionante anillo de compromiso, valuado en más de $500 mil dólares.

Más notas como esta:

- El nuevo capricho de Justin Bieber para su prometida: una mansión de cinco millones de dólares

- Justin Bieber comparte sus fotos más apasionadas con Hailey Baldwin

Justin y Hailey, ¿ya son marido y mujer?

Hace unos días se corrió el rumor de que los jóvenes se habían casado en secreto en la ciudad de Nueva York, luego de que fueran vistos haciendo una visita a una corte en esa ciudad. De acuerdo con reportes de TMZ, algunos testigos vieron a Justin derramar una lágrima y decirle a su prometida: "No puedo esperar para casarme contigo". El sitio también citó a otro testigo que escuchó cuando el cantante le agradeció a un juez por "mantenerlo en secreto", razón por la que se dio a entender que quizá Justin y Hailey ya se habían casado por la ley.

A través de su cuenta de Twitter, Hailey publicó un mensaje en el que confirmaba que aún estaba soltera: “Entiendo de dónde viene la idea, pero no me he casado aún”. Sin embargo, ha sido uno de sus tíos de la dinastía Baldwin, quien sobre la alfombra de los Emmy Awards 2018 aseguró que Justin y Hailey ya eran esposos: "Ellos fueron, se casaron y no sé cuál es el problema".