La actriz que dará vida a Selena deja entrever el lado obscuro de la reina del Tex Mex

Selena Quintanilla aún vive en los recuerdos y corazones de sus fans, su historia no ha sido fácil de olvidar a pesar de que han pasado más de dos décadas. Por ello es que la serie que relatará su vida es una de las más esperadas. En ella, la actriz Maya Zapata interpretará a la reina del Tex-Mex, y previo al estreno, reveló que hay ciertos detalles que se conocerán a través de la pantalla.

VER GALERÍA

Más allá de la historia que el mundo conoce sobre Selena y cómo se apagó su estrella con apenas 23 años y un prometedor camino en la música, Maya investigó sobre la cantante y su familia para contar una versión que para muchos es desconocida. “Comencé a investigar y adentrarme en su universo. Hay muchísima información con respecto a Selena. Vi sus videos desde aquellos en los que era chiquita hasta en los que se ve cómo fue creciendo y las distintas formas en su manera de cantar y de bailar; de cómo era su discurso", contó a Quién sobre la ardua investigación que hizo para este papel.

Notas relacionadas:

- Esta es la actriz que interpretará a María Celeste Arrarás en la serie de Selena

- La foto inédita de Selena Quintanilla que sorprendió a sus fans

En su acercamiento a la personalidad de Selena, Maya logró ver el lado más humano de la artista. “Cuando uno habla con la prensa, muestra su cara más bonita. La otra parte es la que no conocemos. Pero, si empiezas a mirar a los demás y escuchas de las anécdotas que te cuentas de los integrantes de su familia, puedes descubrir cosas que no estaban tan padres”, explicó. Maya también se preparó físicamente para este reto de su carrera: "Traté de ver lo que no se ve. A los 18 años, yo bailaba y ahora tuve que retomarlo. Me metí a clases de canto y tuve un entrenamiento específico para, sobre todo, crecer la parte de abajo del cuerpo. Todos los días hacía una hora de ejercicio”, dijo en su plática.

VER GALERÍA

Los secretos de los que todos hablan

La serie El secreto de Selena está basada en el libro del mismo título de María Celeste Arrarás, y en esta versión televisiva, Maya asegura que no habrá censura de ningún tipo, incluso sobre los rumores de romance que surgieron entre la cantante y Yolanda Saldivar, ésta última la responsable de su muerte el 31 de marzo de 1995. “Lo que realmente pasó, lo sabrán las involucradas. Está basado en un estudio de María Celeste y una investigación bastante seria que realizó desde la mayor de las objetividades. Esto deviene de lo que le surgió a partir de estar presente en el juicio de Yolanda Saldívar”, explicó.