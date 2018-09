El enigmático mensaje que recibió Alejandra Espinoza sobre tener otro bebé

La felicidad de Alejandra Espinoza tiene dos nombres: Aníbal y Matteo Marrero, su esposo e hijo. Con ellos ha creado momentos llenos de ilusiones, dignos de recordar y que día a día le sacan una gran sonrisa, misma que se refleja en las publicaciones que hace en sus redes sociales. No hay duda, Alejandra Espinoza se siente plena en casa. Su hijo ya tiene tres años de edad y la pregunta sobre si ampliará a la familia es algo cada vez más recurrente; sin embargo, prefiere llevar las cosas con calma, tal como un pastor en una iglesia le dijo a través de un enigmático mensaje.

La presentadora mexicana de Nuestra Belleza Latina aún tiene la ilusión de tener otro bebé, así lo reveló en una conversación con People en Español. “Sí quiero. Los deseos siempre están pero es Dios el que decide. Mi esposo y yo hemos decidido dejar las cosas en manos de Dios y siempre Él ha obrado en nuestras vidas de la manera correcta. Estamos bien, estamos contentos”. Detrás de sus palabras, están las de un hombre religiosos que la hizo reflexionar sobre su situación familiar y el futuro que les aguarda.

“Hace dos domingos estábamos en la iglesia y el pastor nos hizo que nos levantáramos. Es una iglesia donde no hablan nada de español y nadie nos conoce. Nos levantó el pastor y nos empezó a hablar. Nos dijo que no nos preocupáramos”, recordó en su plática. “Nos dice: ‘No se preocupen, Dios les dice que ustedes van a agrandar su familia pero que no va a ser a su tiempo, sino al tiempo de Él'", les reveló el pastor.

Una coincidencia del destino ante el anhelo del corazón

Para la también modelo, esto fue una señal que se repite después ¿unos años, antes de que se encontrara en la dulce espera de Matteo. "Ya es la segunda vez que Dios hace eso conmigo, en cuestión de cuando estaba yo deseando a Matteo. Ahora estoy más tranquila que nunca de que yo sé que así sea en 10 años, eso va a pasar", contó la presentadora sobre los deseos que tiene en el ámbito maternal. "Eventualmente sucederá, por ahora estamos disfrutando a Matteo que tiene la energía de diez niños”, contó feliz de ver crecer a su hijo, de quien se ha vuelto una verdadera compañera de juegos y, él, el acompañante ideal en cada momento. Incluso el pequeño ha figurado como el fotógrafo de mamá cuando de presumir outfits se trata.

Actualmente, la familia se encuentra viviendo en un hotel de Miami mientras Alejandra y Aníbal graban Nuestra Belleza Latina. Al término del show, la familia se irá a vivir a la casa que recién compraron en California. Matteo se encuentra con ellos, en una rutina de diversión y aprendizaje que Alejandra ha marcado desde hace tiempo. “Matteo todavía no está en la escuela. Yo soy su profesora, yo le enseño en la casa por ahora", expresó sobre la educación de su hijo.

