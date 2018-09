El verano fue de lo más especial y divertido para Elizabeth Gutiérrez y sus hijos Christopher y Kailey, de 12 y ocho años respectivamente. Los niños, también hijos de William Levy, se divirtieron a lo grande en familia y, para no desaprovechar los ratos libres y los rayos del sol, visitaron la playa en más de una ocasión. Elizabeth documentó un par de momentos de estas salidas familiares y justo una de las fotos que compartió en sus redes sociales llamó la atención por el excelente estado físico de su hijo. Christopher, a su corta edad, ya presume un abdomen marcado a la orilla del mar y, aunque los seguidores de la familia Levy - Gutiérrez aseguraron que se trata de los resultados del ejercicio que hace, la actriz y empresaria habló al respecto.

Si hay alguien que conoce a la perfección a Christopher y Kailey, es su mamá. Ella misma ha sido testigo de los cambios físicos en cada uno y reveló que, al igual que sus seguidores en Instagram, ella y William están impactados. "El cuerpo de mi hijo de verdad que hasta a nosotros nos impresiona, los dos son así, mi hija también tiene su abdomen marcado, no tanto como el niño claro, pero así son", afirmó a People en Español.

En su plática, la actriz dio a entender que el abdomen marcado de su hijo se ha ido formando con el tiempo sin ser el resultado de una pesada rutina en el gimnasio. "No creas que lo tenemos haciendo cien abdominales diarias, creo que es más bien genética", contó Gutiérrez. Sin embargo, la educación que Elizabeth y William le brindan a sus hijos han ayudado a que tengan una gran condición física. "Hemos tratado de inculcarles estar afuera y no tanto enfrente del televisor. Él entrena, pero no es tanto para lucir un cuerpo lleno de músculos, la verdad que no está al pendiente de su físico ni es lo más importante para nosotros, sino porque le gusta hacer deporte", aclaró ante los comentarios de la gente que señaló el ejercicio como algo negativo para un niño de la edad de su primogénito.

Christopher, un apasionado del deporte

Elizabeth Gutiérrez y William Levy han hecho un buen trabajo en fomentar en sus hijos las actividades fuera de casa. Christopher está dedicado a los entrenamientos con su equipo de baseball que lo han llevado a conocer grandes figuras de su deporte favorito. Además, para mejorar acude al gimnasio a hacer ejercicio extra, mismo que está supervisado por entrenadores especializados en el cuerpo de jóvenes sin que afecte su desarrollo, según explicó la amorosa mamá.

Kailey, por su parte, también tiene actividades fuera de casa que la apasionan, como las clases de canto a las que ha asistido desde hace tiempo. La niña está entrenando su voz y perfeccionando su vocalización si es que decide seguir los pasos de sus padres en la fama, aunque en una rama distinta del entretenimiento.

