A dos días de que Francisca Lachapel compartiera una de sus fotos más sensuales, la imagen sigue dando de qué hablar, pues la dominicana luce mejor que nunca, dejando ver que la disciplina que ha puesto en sus rutinas del gimnasio, así como su dieta balanceada, han dado grandes resultados. La imagen –compartida en su cuenta de Instagram –causó todo tipo de reacciones por parte de sus fieles seguidores, logrando acumular caso 70 mil ‘me gusta’.

VER GALERÍA

En la publicación, Francisca aparece luciendo un vestido entallado color rosa empolvado y una crossbody bag. Con una de sus manos, la modelo sostiene su abundante melena, mientras que la otra, reposa en una de sus piernas. Aunque la ganadora de Nuesta Belleza Latina 2014 no reveló quien le tomó esa instantánea, podría ser que se tratara de su misterioso galán, del cual no ha dado a conocer su nombre ni mucho menos una fotografía.

VER GALERÍA

Las reacciones por parte de sus amigos y de sus fans no se hicieron esperar y Francisca recibió cientos de comentarios sobre lo bien que se veía con esa pose y ese look tan sencillo, pero a la vez muy sexy. Entre esos mensajes no faltó el de su gran amigo Alejandro Chabán quien no dejó pasar la oportunidad de resaltar lo bien que lucía Francisca. El conductor de televisión únicamente se limitó a colocar dos emojis en forma de cocos debajo de la foto de su amiga, quien le respondió con unos caracteres que delataban risa y u poco de pena, pues Chabán había hecho una clara alusión a sus encantos.

VER GALERÍA

En más de una ocasión, Francisca y Alejandro han sido relacionados sentimentalmente, incluso hay quienes aseguran que el novio de la presentadora es en realidad su mejor amigo, pero nada de eso. Entre ellos, solo existe una bonita amistad, la cual comenzó dentro del foro de Despierta América y con el tiempo ha evolucionado hasta ser una de las más sólidas del medio.

Sobre su amistad, y los rumores que hay sobre ellos, Francisca detalló a People en Español, lo mucho que estima a Alejandro, pero dejó claro que ellos solo son confidentes. “Me da risa, pero una risa bonita porque es chistoso ver cómo la gente nos quiere ver juntos y es muy lindo ver lo que provocamos en las personas. Es una vibra, una energía muy positiva de las dos partes, tanto de Alejandro y de mí para el público como tanto del público para nosotros”.

Más notas como esta:

- La bonita amistad entre Francisca Lachapel y Alejandro Chabán

- Francisca Lachapel revela el secreto para ganar Nuestra Belleza Latina

Una sana alimentación

A través de sus redes sociales, la dominicana de 29 años comparte con sus seguidores cómo logra mantener su delgada silueta, a pesar de tener una de las agendas más apretadas, pues además de hacer Despierta América (Univision), Lachapel tiene su programa de radio La bella & el duro. “Para mí el 80 por ciento es la alimentación porque muchas veces uno no tiene tiempo de hacer ejercicios. Trato de hacer aunque sea unos 15 minutos diarios de movimiento. Bailo, patino o corro”, contó a People en Español.