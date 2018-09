Fan Bingbing es la actriz mejor pagada de China. Su talento ha traspasado las fronteras hasta llegar a Hollywood, en donde interpretó su papel internacional más conocido en X-Men: Days of Future Past. Por su fama también se codea con las figuras más relevantes del séptimo arte en los festivales internacionales y es de las invitadas a los desfiles de moda al rededor del mundo. A pesar de llevar una vida llena de glamour, de Fan no se sabe nada desde hace dos meses. La actriz de 37 años no ha hecho apariciones públicas ni actualizado sus redes sociales, en especial en su cuenta de Weibo, el que sería el Twitter en China, en donde tiene cerca de 62 millones de seguidores que día a día se preguntan en dónde se encuentra.

Fan Bingbing apareció en público por última vez el 1 de julio pasado, cuando asistió como visita a un hospital infantil. Desde entonces, sus fans no han sabido nada de ella, ni siquiera el domingo pasado, cuando pensaban que con motivo de su cumpleaños número 37 daría señales de vida. Por ello, las especulaciones sobre su misteriosa desaparición crecen cada vez más. La clave de su ausencia en eventos públicos y en las redes sociales podría encontrarse hace unos meses, cuando en mayo pasado el presentador de televisión, Cui Yongyuan, señaló a la actriz de evasión de impuestos. Los fans de la intérprete creen que el supuesto fraude fiscal llevó a la detención de Bingbing en Pekín que podría encontrarse en etapa de investigación oficial.

Esta teoría se sustenta con los anuncios del Gobierno chino que, poco después del escándalo, aseguraba que iría detrás de estrellas de cine y televisión. De ser así, el silencio de Fan se justificaría porque al ser detenido un sospechoso en China, pueden pasar varias semanas antes de que se confirme que fue arrestado.

Fan Bingbing incluso está acusada de llevar una doble contabilidad que le permitiría cobrar mucho más de lo que aparecía en sus contratos oficiales. En China, los sueldos de los actores de cine están regulados y los actores no tienen permitido cobrar más del 70% del total del presupuesto que una producción ha destinado a ello. Sobre las acusaciones, la estrella de cine se declaró inocente ante su legión de seguidores poco antes de que iniciara su etapa de silencio.

La fama millonaria de Fan Bingbing

En su natal China, Fan Bingbing se convirtió en una de las mujeres más exitosas de la industria del entretenimiento. De acuerdo con la revista Forbes, la mujer de 37 años tiene ingresos anuales de 300 millones de yuanes, poco más de 43 millones de dólares, una cifra que podría encontrarse bajo la lupa de Hacienda. Pero mientras las especulaciones de su desaparición se aclaran, sus seguidores no pierden la esperanza de que, en el momento menos esperado, la actriz retome su actividad en las redes sociales para confirmar que se encuentra bien.

