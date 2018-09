En una noche llena de emoción, nervios y pasos de baile perfectamente ensayados, Greeicy Rendón se coronó como la gran ganadora de Mira Quién Baila. La actriz colombiana se adueñó de la pista de baile con tal pasión que se contagió al público y, por supuesto, a los jueces, quienes después de ocho galas, finalmente le otorgaron el triunfo de la temporada 2018 del reality de Univision.

Los momentos de tensión que los conductores, Javier Poza y Chiquinquirá Delgado causaron antes de revelar el nombre de la ganadora, se tornaron en sonrisas de alegría para Greeicy Rendón, cuya felicidad se notaba en su rostro. Con la mención, la actriz de 25 años había dejado atrás a sus contrincantes y colegas, Sara Corrales, Emmanuel Palomares y Santiago Ramundo; todos finalistas del reality que mantuvo a la expectativa al público.

Greeicy se coronó como la gran ganadora al final de la noche, aunque a decir del jurado -conformado por Lola Cortés, Joaquín Cortés y la ganadora de la temporada pasada, Dayanara Torres-, la joven colombiana se llevó el triunfo desde que pisó la pista de baile. "Hay gente a la que dios ha tocado con la varita mágica y ha hecho especial. Hay gente que tiene una madera especial, tú tienes eso, tú eres especial. Me encanta ver gente con magia", comentó Joaquín después de verla bailar Falsas Esperanzas, de Christina Aguilera, palabras que conmovieron a la participante. "Lo que me ha dicho me recuerda todo lo que he vivido en momentos importantes en mi vida", dijo ella.

Los elogios también llegaron de parte de Dayanara y Lola, quienes vieron el talento natural de Greeicy mientras se desenvolvía en la pista. "No sé si te has dado cuenta, pero además de que tu cuerpo y tus lineas son perfectas, tienes ángel", destacó Dayanara, una opinión con la que Lola estuvo de acuerdo. "Mientras bailas estás cantando las canciones, independientemente de si te las sabes o no, y eso inconscientemente nos lo das con tus caras".

El gran momento de recibir la copa de 'Mira Quién Baila'

Entre fuegos artificiales, lluvia de papeles metálicos y un juego de luces, Greeicy no sólo recibió la gran noticia de su triunfo, también el abrazo de Sara Corrales, quien aguardaba junto a ella para escuchar la decisión final, quedando en segundo lugar. "Agradecimiento es el sentimiento más grande que siento en este momento con cada una de las personas que se tomaron el tiempo de regalarnos su voto... por mí o por cualquiera de mis compañeros que también merecían ganar, porque detrás de nosotros habían sueños, una fundación y la posibilidad de ayudar a muchas personas...", escribió contenta en su perfil de Instagram después de concluir con las grabaciones del show en el que obtuvo un premio por 25 mil dólares que dedicará a ayuda social. "Gracias a Televisa, Univision y Mira Quién Baila por la oportunidad de no solo ser entretenimiento si no de poder ayudar con lo que hacemos. GRACIAS. Me llevo una historia para toda la vida", continuó feliz tras vivir esta gran experiencia.