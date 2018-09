Cumplir 50 años de edad no es cosa fácil, y por ello, Marc Anthony celebró a lo grande su cumpleaños en la ciudad de Miami, rodeado de sus seres queridos y amigos más cercanos. Para hacer de esta ocasión algo muy especial, el artista tuvo la idea de hacer una fiesta all white, en la que desde los invitados hasta la decoración del lugar destacaron por ser de color blanco. El evento, denominado 'Marc Anthony, his way' se llevó a cabo el sábado pasado en el Pérez Art Museum Miami.

Como en contadas ocasiones, Marc dio un vistazo a su faceta más personal, y subió las fotos de este gran evento, el cual fue, según sus palabras algo inolvidable. En las imágenes, el festejado aparece vestido impecablemente con un traje blanco y unas gafas oscuras frente a un gran pastel con mini bengalas.

En otra de las imágenes, Marc sale con su numeroso grupo de amigos, entre los que destacan el locutor Enrique Santos, el productor Sergio George y el cantante Alejandro Sanz. Además de un rico pastel, de un grupo musical y de disfrutar de la compañía de sus amistades, el intérprete de Flor Pálida tuvo una noche de casino, pues en una de las fotos se aprecia en una mesa de juegos con fichas.

El artista de raíces puertorriqueñas acompañó la serie de instantáneas con el siguiente mensaje, en el que expresó su profundo agradecimiento hacia todos los que hicieron de sus 50 'primaveras' algo especial. "Hay tanta gratitud en mi corazón por un año más de vida, por la salud, por mi familia, por tener tanta suerte de tener tantos amigos maravillosos y por tenerlos siempre a mi lado. Anoche se crearon grandes recuerdos".

La canción que le cambió la vida

En el marco de su cumpleaños número 50, el cual ha coincidió con el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana, el intérprete concedió una entrevista a Pandora. En su conversación con la plataforma de música, Marc habló acerca de cómo influyeron otros músicos en su carrera y del momento que cambió su vida para siempre: cuando descubrió a Juan Gabriel.

A pesar de tener raíces latinas, jamás imaginó que algún día llegaría a cantar en español: “Nunca pensé cantar en español, por haber crecido en Nueva York, yo decía que esa era la música de mi papá, de la gente mayor”. Pero un día, puso atención a la letra de una de esas canciones de ‘adultos’ y se dio cuenta que había encontrado el rumbo que tomaría su carrera. Marc contó a Pandora, que recuerda que el día que escuchó por primera vez el tema Hasta que te Conocí de ‘El Divo de Juárez’, le llamó a su representante y le dijo: “Creo que acabo de oír la canción que me ha cambiado mi vida. Es de un cantante llamado Juan Gabriel, ¡necesito grabar esa canción!”.

Su mánager de inmediato le dijo que esa canción ya había sido grabada y que en todo caso, necesitaban hacer algo innovador para que la gente escuchara su versión, como interpretarla al ritmo de salsa. En ese momento, Marc le respondió: “Hagamos salsa”. Fue en ese instante en que su carrera comenzó a despegar y se empezó a dar a conocer por ese género. “Lancé un par de discos en inglés, pero la salsa me encontró”, agregó.