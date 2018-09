Conforme pasan los días, Alessandra Villegas va notando los cambios en su cuerpo y disfruta de las nuevas curvas que su embarazo ha traído a ella. En sus redes sociales, la presentadora subió una fotografía en la que compartió con sus fanáticos que últimamente no sólo le ha crecido su pancita, sino que sus curvas cada vez son más notorias. Además de contar este curioso detalle sobre su dulce espera, la pareja de Daniel Sarcos adelantó que la próxima semana el doctor les dirá el sexo del bebé que esperan.

En su cuenta de Instagram, la guapa venezolana compartió una imagen con la que dio a conocer el estado de su dulce espera y detalló que en unos días sabrán si esperan un niño o una niña. “Esta semana cumplí 4 meses de embarazo... Ahora si siento que los cambios están llegando... La emoción crece minuto a minuto... la semana que viene nos enteraremos del sexo de #babysarcosvillegas. Viviendo al máximo esta etapa, gracias por todos sus consejos y cariño”.

Con otra postal, en la que aparece luciendo su retaguardia, la pareja de Daniel Sarcos confesó que se siente fenomenal con sus nuevos encantos. “Así como cuando te crece todo durante el embarazo. ¿Se supone que debería solo crecer la barriga? Porque a mí como que me está creciendo todo... me siento como una #sexymama jejeje! ¿A quién le pasó o le pasa lo mismo durante su embarazo? #embraseyourbody#babysarcosvillegas #embarazofeliz”.

Al parecer, ‘Ale’ está encantada con su silueta, pues poco antes de subir es foto, enseñó por primea vez su baby bump con un bikini color negro y dejó ver lo mucho que está disfrutando de esta etapa.

Recientemente, Alessandra compartió una anécdota desde la intimidad de su hogar, en la que detalló que su pareja se acercó a ella y le agradeció por permitirle estar involucrado al 100% en lo que a su embarazo se refiere.

En su cuenta de Instagram, la bella conductora de televisión subió una foto de ambos y escribió: “Hoy Daniel me sorprendió cuando de repente me dice ‘Ale mi amor, gracias por hacerme parte de todo con lo que al embarazo respecta, por incluirme e involucrarme en todo, lo estoy disfrutando mucho y me encanta vivir todo esto del embarazo como papá también’”.

Alessandra detalló en su publicación que la reacción de Daniel le causó sorpresa: “Le respondí que para mí es natural que así sea (que el padre esté involucrado en todo el proceso) ya que este bebé es de ambos. Que el hecho de que esté dentro de mí no lo hace solo mío y creo que es importante que desde el comienzo los papás sientan esa conexión especial con este ser pequeñit@ que viene en camino. Que se sientan papás desde el día 1 tal como nosotras”. La conductora finalizó su mensaje expresando que, aunque todavía no ha nacido su primer hijo juntos, ya les ha dado varias lecciones