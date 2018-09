A una semana de la muerte de Mac Miller, se ha revelado el testamento del rapero, así como los beneficiarios de su fortuna. En un documento legal obtenido por el sitio The Blast, se informa que el también productor dejó sus bienes a sus padres, Karen Meyer y Mark McCormick, y que nombró al abogado David Byrnes como administrador de las propiedades. El portal de noticias de celebridades indica que su hermano, Miller McCormick, también figura como administrador y beneficiario, solo en caso de que sus padres no estuvieran disponibles cuando el testamento entre en vigor. Curiosamente, el documento legal fue elaborado en 2013, cuando Mac tenía tan solo 21 años de edad.

Al parecer, el intérprete de My Favorite Part no sabía a cuanto ascendía su fortuna, pues en el documento ese dato no aparece estipulado. Aunque no hay una cifra confirmada, People señala que la fortuna de Miller, hasta el momento de su deceso, está calculada en $9 millones de dólares.

El rapero de 26 años fue hallado sin vida el pasado 7 de septiembre en su casa en Studio City, California. El equipo médico forense del Departamento de la Policía de Los Ángeles confirmó la muerte del músico a las 11:51AM.

Tres días después de que se encontrara su cuerpo, se llevó a cabo una autopsia. Aunque todavía no se ha determinado la causa de muerte, una fuente cercana al caso comentó a People que el rapero sufrió un paro cardíaco por una aparente sobredosis de drogas. El jueves pasado, un informante dijo a la publicación que Miller ya había fallecido cuando las autoridades y los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos y que no pudieron reanimarlo.

Decenas de celebridades se han manifestado sobre la repentina muerte de Malcolm James McCormick, nombre real del músico. Entre las personas más conmovidas sobre su fallecimiento, está Ariana Grande, quien fue pareja del rapero por dos años. Dos días después de la terrible noticia, la cantante de Bang Bang compartió una foto de su ex novio en su cuenta de Instagram a manera de homenaje póstumo.

Una semana después de la muerte de su ex novio, Ariana subió un video de uno de los tantos momentos que vivió con Miller cuando estuvieron juntos y lo acompañó con un conmovedor mensaje. "Te adoré desde el día que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. La idea no cabe en mi cabeza. Hablamos mucho sobre eso. Tantas veces", escribió, refiriéndose a los problemas que Mac tenía con el abuso de sustancias prohibidas.

El emotivo adiós de Ariana hacia su ex novio siguió así: "Estoy tan molesta, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Por tanto tiempo. Sobre todas las cosas. Lo siento mucho. Lamento no haber podido arreglarlo o alejarte de ese dolor. De verdad quería que así fuera. El alma más cariñosa y dulce con demonios que no merecía. Espero que estés bien ahora. Descansa".