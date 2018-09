Ariana Grande rompe el silencio sobre el fallecimiento de su ex, Mac Miller

Ariana Grande, en medio del impacto y el dolor de haberse enterado de que su ex novio, Mac Miller, había perdido la vida el viernes pasado, decidió guardar silencio y asimilar poco a poco lo sucedido. Para ella no fue nada sencillo leer que el que fuera su novio durante dos años, había sido encontrado sin vida en California por un aparente abuso de sustancias ilegales. Con el tiempo, la razón de la cantante se ha aclarado un poco y a pesar de haber recibido fuertes comentarios en su cuenta de Instagram sobre la terrible noticia, abrió su corazón para escribir una emotiva despedida al también cantante.

Además de decirle adiós a su ex, Ariana describió a la persona que ella conoció. "Te adoré desde el día que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. La idea no cabe en mi cabeza. Hablamos mucho sobre eso. Tantas veces", reveló sobre los problemas que tenía Mac Miller, cuyo nombre real era Malcolm James McCormick.

"Estoy tan molesta, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Por tanto tiempo. Sobre todas las cosas. Lo siento mucho. Lamento no haber podido arreglarlo o alejarte de ese dolor. De verdad quería que así fuera. El alma más cariñosa y dulce con demonios que no merecía. Espero que estés bien ahora. Descansa", continuó la cantante en su emotivo adiós.

Una reacción para protegerse a sí misma

Horas después de que se revelara la terrible noticia, Ariana desactivó los comentarios de sus redes sociales, pues algunos internautas y seguidores del rapero de 26 años, la culpaban de lo sucedido. Incluso la responsabilizaron por haber anunciado su compromiso conb, comediante de Saturday Night Live! al poco tiempo de anunciar su separación del rapero.

Algunos allegados a Malcolm revelaron en su momento que el tema del compromiso de su ex era algo delicado de tratar y le pedían a las personas que convivían con él que era mejor no mencionarlo. Sin embargo, en una entrevista con Zane Lowe, él hizo frente a la realidad y contó que estaba feliz por Ariana, quien había seguido con su vida. "Estoy seguro de que ella siente lo mismo por mí", agregó.

El portal TMZ reportó que Mac Miller fue encontrado sin vida en su mansión el pasado 7 de septiembre, cuando las autoridades acudieron a su casa luego de recibir la llamada de emergencia de uno de sus amigos. El intérprete de My Favorite Part nació en Pittsburgh y saltó a la dama en 2010, cuando lanzó su cuarto mixtape K.I.D.S. a los 18 años. El año siguiente debutó en el #1 de la lista Billboard Hot 200 con su primer álbum de estudio Blue Side Park.