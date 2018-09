¿Se casaron Justin Bieber y Hailey Baldwin?

Justin Bieber y Hailey Baldwin están muy enamorados y más plenos que nunca, después de que se comprometieran en matrimonio dos meses atrás. Entre los pocos comentarios que la pareja ha hecho al respecto, aseguraron que llevarían las cosas con calma y que su boda tardaría un poco en llegas. Sin embargo, su reciente visita a una corte en Nueva York levantó un sin fin de rumores que aseguran que el cantante de 24 años y la modelo de 21 podrían haber acelerado un poco las cosas.

VER GALERÍA

Justin y Hailey acudieron este jueves al edificio de gobierno en la Gran Manzana, en donde fueron vistos muy sonrientes y tomados de la mano. Ella, con un vestido blanco, casual y zapatillas deportivas. Él, con jeans, tenis y una camisa oversized sin abotonar. Con estas imágenes, los rumores empezaron a correr sin aclarar si la pareja se ha casado o no. De acuerdo con TMZ, algunos testigos vieron a Justin derramar una lágrima antes de decirle a su prometida: "No puedo esperar para casarme contigo". El sitio también se refiere a otro testigo que escuchó al cantante agradecerle a un juez por "mantenerlo en secreto", razón por la que dan a entender que se casaron en secreto.

Notas relacionadas:

- El nuevo capricho de Justin Bieber: una mansión de 5 millones de dólares para su prometida

- Justin Bieber presume de su amor por Hailey Baldwin ante los divertidos comentarios de sus amigos

"Decidieron no escuchar a nadie y seguir su corazón", expresó otro de los testigos a People, quien dio a entender que la pareja en efecto ya eran marido y mujer. De ser cierto, la boda por el civil habría sido algo sólo para la pareja, y la idea de una recepción con la que celebrarían su amor por todo lo alto, aún está en la mente de los chicos. "Tendrán una ceremonia religiosa por separado a las afueras del país y a la que invitarán a unos cuantos familiares", relata E! News sobre la supuesta boda.

VER GALERÍA

A pesar de las posibles pistas que apuntan a una boda en secreto, Justin y Hailey también pudieron haber visitado la corte para iniciar los trámites de su licencia de matrimonio. Si ambos han iniciado los trámites, la boda que aseguraban que no sucedería este año, podría tener lugar mucho antes de lo esperado, pues de acuerdo a E! News, la licencia de matrimonio sería aprobada hasta 24 horas después de la solicitud y tendría valor por 60 días y sólo en Nueva York, lo que aceleraría mucho más sus planes.

El compromiso que tomó a todos por sorpresa

Justin y Hailey se conocieron en 2011, cuando Stephen Baldwin, el padre de la modelo, los presentó durante la premier de Justin Bieber: Never Say Never. La pareja salió de forma intermitente hasta que en julio pasado confirmaron al mundo que estaban comprometidos. "Iba a esperar un poco más para decir algo al respecto, pero las palabras viajan muy rápido", explicó el cantante en una confesión de amor a través de su cuenta en Instagram. "Escucha, es simple, ¡Hailey estoy muy enamorado de todo sobre ti! Estoy comprometido a pasar el resto de mi vida a conocer cada parte de ti, a amarte con mucho amor y paciencia", continuó el canadiense. Justin se imaginó un futuro junto a ella y agregó: "Prometo guiar a nuestra familia con honor e integridad, permitiendo que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomemos".

VER GALERÍA