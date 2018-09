Aunque las series americanas acaparan el mercado en los servicios de streaming como Netflix, las hechas en Latinoamérica no se quedan atrás. Tal es el caso de La Casa de las Flores, encabezada por Verónica Castro y un gran elenco en el que destacan Cecilia Suárez, Darío Yazbek Bernal y Aislinn Derbez, entre otros.

La serie, que está bajo la dirección de Manolo Caro, en tan sólo unas semanas ya se había convertido en una de las favoritas de los usuarios de dicha plataforma. Aquí te contamos por qué vale la pena verla:

El regreso de Verónica Castro

La Casa de las Flores representó el regreso a la televisión de Verónica interpretando un papel completamente distinto a lo que anteriormente había hecho. "Estoy nerviosa, porque mi público de antes quién sabe cómo me vaya a tomar el personaje. El público de ahora no sé cómo me vaya a recibir, no sé si les guste o no, qué vaya a pasar", dijo la actriz de melodramas clásicos como Rosa Salvaje y El Derecho de Nacer.

'Paulina', el personaje de Cecilia Suárez

Recientemente, Cecilia Suárez, una de las protagonistas de la trama, señaló en entrevista para un diario mexicano que a través de La casa de las Flores, se retoma el melodrama sin miedo, pero construyéndolo de una mejor manera, más real.

Cecilia Suárez da vida a Paulina, quien es la mayor de los hijos de Virginia y Ernesto y tendrá que ponerse en contacto con su ex por motivos familiares. La historia de esta mujer va más allá de los estereotipos, pues ella tiene que enfrentarse a diversas situaciones fuera de lo común, como el cambio de sexo del padre de su hijo y soportar el peso de ser la encargada de solucionar casi todos los problemas de su familia.

"No pensábamos que se iba a tener tanta acogida. Me llena de alegría que el público se identifique y quiera a Paulina. Este personaje logra conectar con la gente porque no discrimina el color de piel, ni la preferencia sexual, ni económica. Ella habla con todos de la misma forma, es incluyente y absolutamente democrática”, señaló Cecilia en entrevista.

Aislinn estaba embarazada

Aislinn Derbez interpreta a Elena, la hija menor del matrimonio De la Mora, clave en una trama digna de las clásicas telenovelas, un personaje que fue todo un sueño para ella, aunque tuvo sus complicaciones, principalmente porque la hija de Eugenio Derbez tuvo que grabar estando embarazada, aunque intentó ocultarlo. Sin embargo, los malestares de su estado hicieron sospechar al director, Manolo Caro, y tuvo que decírselo.

"De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía", comentó en entrevista para Radio Fórmula.

Una familia disfuncional

Esta historia de 13 capítulos narra la vida de una familia mexicana acomodada, pero que al igual que todas, pasa por situaciones complicadas mientras todo gira en torno a una tienda de flores, negocio familiar que para los De la Mora es su forma de vida con más de un secreto por ocultar, por lo que están dispuestos a hacer todo con tal de mantener el status quo de las cosas.

Tras revelarse la muerte de su amante, el padre de familia decide reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo para que convivan junto a él y su actual esposa. La serie explora la necesidad de proteger y perdonar a los seres queridos. Esta historia cuenta los problemas de una familia disfuncional que logra funcionar a su manera.

La serie aborda temas polémicos, controvertidos y extravagantes, pero con un humor negro que logra ofrecer algo innovador al público en tan sólo 30 minitos que dura cada uno de los episodios.