La hija de 9 años de Geraldine Bazán se convirtió en su maestra.. ¿de baile?

Geraldine Bazán enfrenta un nuevo reto en su carrera al interpretar a una bailarina en la nueva apuesta de Telemundo, ‘Falsa Identidad’. La actriz nos contó que para aprender danza aérea tuvo a la mejor maestra, su hija mayor Elisa. “Se emocionó muchísimo cuando yo también empecé a tomar clases de danza aérea, entonces íbamos juntas, tomábamos clases juntas, ella me corregía, me enseñaba”, nos expresó Geraldine al hablar de esta linda etapa que compartió con su niña de 9 años. Bazán, que comparte créditos en esta serie con Camila Sodi, reconoció que su personaje de Marlene la ha desafiado “en la cuestión del baile que fue salir de mi zona de confort, porque me gusta bailar, porque bailo en bodas y fiestas y bueno he estado en algún programa de baile (pero no como bailarina profesional) ahí fue el reto”. ¡Dale click al video!