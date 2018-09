Desde diciembre de 2017 sabíamos que Disney estaba preparando una de las películas más esperadas, The Nutcracker and the Four Realms -en español, El Cascanueces y los Cuatro Reinos- una adaptación que promete ser un éxito de taquilla. Sin embargo, este miércoles uno de los actores más queridos de Latinoamérica, Eugenio Derbez, nos dio una gran sorpresa: el intérprete forma parte del reparto y le dará vida a Hawthorn de “La tierra de las flores”.

Un Eugenio muy orgulloso publicó un video en Instagram con el que le comunicó la buena noticia a sus 6,7 millones de seguidores, quienes no tardaron en felicitarlo. “Por fin puedo presentarles a mi personaje de la nueva película de @disneysnutcracker ‘El Cascanueces Y Los Cuatro Reinos’ él es ‘HAWTHORN’ (El Rey del Reino de las Flores). Todavía falta para el estreno (Nov 2018) pero pronto podré platicarles más”, escribió el mexicano de 57 años junto a una imagen de su personaje en el que casi no se le reconoce, ¡vaya transformación!

En el film también actúa el legendario Morgan Freeman, como Drosselmeyer; Keira Knightley, como The Sugarplum Fairy y Helen Mirren, como Mother Ginger. La protagonista de la historia es Mackenzie Foy, cuyo rostro probablemente te suene familiar: de pequeña interpretó a Renesmee, la hija de Bella (Kristen Stewart) y Edward (Robert Pattinson) en la saga Crepúsculo. Para entonces, Mackenzie tenía solo 11 años, pero ahora es toda una señorita que demostrará su talento en esta gran producción.

La actriz -de 17 años- encarna a Clara, una joven inteligente e independiente. Ella misma define su personaje como una chica que “ama pensar y encontrar la forma más rápida de resolver un problema”. En la trama Clara pierde una llave mágica que liberaría un regalo invaluable para su madre y para conseguirla, deberá recorrer un camino lleno de aventuras e increíbles personajes.

The Nutcracker and the Four Realms se estrenará el próximo 2 de noviembre y, mientras los fervientes seguidores de este clásico esperan que la historia llegue a las carteleras de cine, a través de la cuenta oficial de Instagram se puede conocer algunos adelantos que, a juzgar por las imágenes, se trata de otro éxito taquillero.