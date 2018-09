¿Qué fue lo que Serena Williams le dijo a Naomi Osaka tras perder en el US Open?

El que debía ser recordado como uno de los días más felices de la japonesa Naomi Osaka, pasó a la historia por ser uno de los más polémicos dentro del US Open. A pesar de haber ganado su primer Grand Slam en el US Open, la deportista de 20 años no pudo saborear del todo las mieles del éxito, debido a la acalorada discusión que Serena Williams, su contrincante en el torneo, sostuvo al final del partido con el juez.

A pesar de que los ánimos se encendieron, al momento de la premiación la que fuera la número uno del mundo se acercó a Naomi y la rodeó con su brazo como tratándola de consolar, pues tenía lágrimas en los ojos. Además de mostrarse solidaria con ella, Serena le susurró algo al oído. ¿Qué le diría la tenista de 36 años a la joven ganadora? A unos días de haberse coronado como la triunfadora del Grand Slam, Noami visitó el show de Ellen Degeneres y habló sobre el incidente entre Serena y el juez, además de revelar qué fue lo que la campeona, a quien admira desde niña, le dijo poco antes de recoger su premio.

Naomi reveló a Ellen que, luego de recibir su premio, Serena se acercó a ella y le dijo: “Ella mencionó que estaba orgullosa de mí y que debería saber que la multitud no estaba abucheándome”. La joven de 20 años agregó: “En ese momento yo pensaba que de hecho sí me estaban abucheando, fue un poco estresante”.

Durante la premiación en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York, Serena pidió al público que calmaran los ánimos y les pidió que dejarán de mostrar su inconformidad ante el resultado del juego, pues era una gran momento para Naomi: “Chicos hagamos de este momento lo mejor que podamos... Vamos a poder con esto (el hecho de haber perdido) y seamos positivos. Así que felicitaciones Naomi. No más abucheos".

Ellen Degeneres, la cupido de Naomi con este famoso

Además de conversar sobre su triunfo en el US Open, Naomi también habló sobre qué famoso era su crush. Entre risas y nerviosismo, la tenista confesó que el famoso que le quitaba el sueño era el mismísimo Michael B. Jordan, de la película Black Panther. En ese momento, Ellen le dijo que tenía su número de celular y que podía ponerlos en contacto en unos minutos. “Alguien deme mi teléfono y le diré a Michael que debería conocerte”, dijo divertida la presentadora. Al instante, Naomi se sonrojó y le pidió que no lo hiciera.

Ellen también le preguntó el uso que le daría a su premio de $3.5 millones de dólares del US Open. La respuesta de la joven campeona enterneció los corazones de todos, ya que contestó que compraría a sus padres una gran televisión para que pudieran ver el show de Ellen.

La también comediante le sugirió que debería invertir en ella y en seguida un miembro de la producción les acercó a ambas una gran caja, la cual contenía una increíble televisión. Naomi se quedó sin aliento con el regalo que le hizo la famosa conductora y ya para despedirla del programa, Ellen le pidió una selfie y mientras la tomaba, le dijo a la joven campeona que se la enviaría a Michael B. Jordan.