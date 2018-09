Drake le pidió salir a Heidi Klum por SMS y ella... lo ignoró

En febrero pasado, Heidi Klum ofreció una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, oportunidad en la que confesó que estaba soltera y que deseaba continuar así. Ante esta afirmación la presentadora le preguntó: Who'd you rather?, traducido como "¿A quién preferirías?", con la intención de encontrar a su pareja ideal y que, quien fuera, viera el programa y diera un paso adelante para que algo ocurriera entre ellos. Joaquin Phoenix fue el ganador del juego, pero el cantante Drake fue uno de los favoritos de la modelo. Sin embargo, parece que el destino no tenía planeado nada para ellos y esa misma tarde Heidi conoció al "amor de su vida".

VER GALERÍA

"Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Me llamó una semana tarde", explicó la presentadora de Project Runway. "Alguien que conozco y le dio mi número, así que me mandó un mensaje. Yo pensé 'Dios mío, ¡esto es muy raro! pero nunca le respondí porque encontré al amor de mi vida".

"Fui a una fiesta de cumpleaños y allí estaba él", dijo la modelo alemana al hablar sobre cómo conoció a su actual pareja, Tom Kaulitz, el que fuera cantante del grupo alemán Tokio Hotel. "Llegó un punto en el que no podía ni verle. ¿Sabes cuando alguien te gusta tanto que te pones en plan, 'Dios mío, no puedo mirarlo'?. Así que me senté a su lado en vez para no tenerlo en frente".

Luego de esta mágica conexión, era evidente que Drake tendría poca oportunidad y el mensaje que le envió a Heidi nunca tuvo respuesta. "¿Es que qué le iba a decir? Me dijo que si quería salir y yo estaba en plan 'No'. Así que es mejor no decir nada, pero me da un poco de vergüenza", admitió Heidi, que pidió disculpas al cantante de In My Feelings mirando directamente a la cámara. "Drake, siento no haberte respondido", bromeaba.

Ahora, la pareja vive un romance muy apasionado y este verano, Heidi y Tom visitaron diversos puntos de la geografía europea. Hace unas semanas, el guitarrista participó junto a su hermano gemelo Bill y sus compañeros Georg y Gustav en el Tokio Hotel Summer Camp, un híbrido entre festival y campamento que reunió a los fanáticos del grupo y al que también acudió la modelo, que dejó constancia en redes sociales de la buena sintonía que tiene con la familia y amigos de su novio. Entre conciertos y demás compromisos profesionales, la pareja encontró un tiempo para disfrutar de las playas de Italia, donde durante los últimos días han hecho un recorrido en barco por la Costa Esmeralda con parada en islas como Capri, Córcega o Cerdeña.