Ben Affleck continúa con su tratamiento en contra de las adicciones, mismo que recibe en una clínica en Malibú al que llegó gracias a su aún esposa, Jennifer Garner. Ben, quien ha luchado con este terrible problema desde hace varios años, parece estar más tranquilo en la clínica en donde poco a poco se olvida de los problemas que lo hicieron recaer en su mal hábito. Para corroborar que el actor va por buen camino, su hermano Casey habló con varios medios de comunicación durante el Toronto Film Festival, en donde se proyecta su cinta The Old Man and the Gun.

VER GALERÍA

Casey reveló que ha estado al pendiente de su hermano, quien a finales de agosto se enfrentó a una etapa difícil que influyó en su recaída. El hermano de Ben contó que el actor está llevando el tratamiento de buena forma, a pesar de que es la tercera vez que se encuentra en un lugar similar. "Lo está haciendo bien. Creo que está aguantando, lleva un tiempo para él mismo, para su familia. Va a estar bien", dijo Casey ante las cuestiones sobre la salud física y mental de su hermano.

Notas relacionadas:

- Ben Affleck fue visto en su casa en plena rehabilitación, ¿a qué se debe?

- Tras una dura semana, Ben Affleck vuelve a rehabilitación gracias a las súplicas de Jennifer Garner

Ben se encontró en una situación vulnerable luego de que saliera a la luz que su relación con la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus, había llegado a su fin. Affleck pronto encontró una compañía con quien platicar y también con quien salir de fiesta. La modelo de Playboy, Shauna Sexton, se convirtió en su interés romántico y días antes de entrar a rehabilitación fue visto con la chica de 22 años en la playa en actitud festiva.

VER GALERÍA

Aunque el día que Ben ingresó en el centro de Malibú, Shauna parecía despreocupada en la playa, la joven ha demostrado que sí le interesa saber cómo se encuentra el actor en este proceso. Sexton fue vista el fin de semana pasado a las afueras de la clínica en la que se encuentra Ben, una visita sorpresa a la que acudió con un look bastante relajado de crop top blanco, jeans y tenis.

Ben Affleck, con permiso de salir de la clínica a su hogar en California

Tal como lo confirma Casey, Ben parece estar llevando con tranquilidad y determinación su tratamiento. Tan sólo dos semanas de haber ingresado al centro, el actor fue visto en su hogar, algo que despertó muchas dudas sobre su estado de salud. Sin embargo, TMZ reportó que esas salidas son parte de la terapia que lleva el actor, a quien le permiten salir de vez en cuando para ejercitarse y visitar su casa. La única condición, es que esté acompañado de su entrenador para evitar que tenga recaídas y asegurar que regresará a la clínica para continuar con el tratamiento que lleva.