Así fue el divertido photoshoot de Sofía Carson para HOLA! USA

La portada de HOLA! USA de este mes tiene a la chica de la que todo el mundo está hablando: la bella Sofía Carson. En exclusiva, la actriz de 25 años nos contó acerca de su familia, de la relación tan especial que tiene con su hermana menor Paulina, así como de sus trabajos en cine y su labor filantrópica. Además de esas confesiones, Sofía mostró sus mejores ángulos a la cámara, pero no lo hizo sola, sino bien acompañada por Paulina. Haz click en nuestro video y no te pierdas el behind the scenes de esta espectacular sesión de fotos.

Todos los detalles de esta conversación, así como el photoshoot podrás encontrarlos en la revista, la cual reciben los suscriptores a partir del 13 de septiembre y sale a la venta el 21 de septiembre.

