Alejandro Fernández se convirtió en el centro de atención el mes pasado, cuando no acató las órdenes de la tripulación, una actitud que puso nerviosos a los pasajeros y que lo obligaron a abandonar el vuelo. Aquel incidente aún no ha quedado en el pasado y en su reciente presentación en Zacatecas, México, el cantante rompió el silencio sobre las consecuencias de lo sucedido en la aeronave.

VER GALERÍA

Un poco incómodo con las preguntas de un reportero de su natal México, Alejandro intentó evadir el tema, aunque finalmente rompió el silencio muy brevemente. “Nada. Que de los errores se aprende”, fue como el hijo de Vicente Fernández opinó ante las cámaras y micrófonos que lo seguían a la salida de su show. "Me siento feliz y muy contento de regresar a Zacatecas", continuó para intentar zafarse del tema del que fue protagonista y que dio la vuelta en las redes sociales.

Notas relacionadas:

- Alejandro Fernández cumple uno de sus grandes sueños y por fin conoció Cuba

- El lado más tierno de Alejandro Fernández: junto a sus hijos

Días después de que el video saliera a la luz, en una inusual réplica sobre el incidente, el cantante mexicano utilizó su cuenta de Twitter para expresar su arrepentimiento y ofrecer una disculpa a quienes hayan resultado afectados por su comportamiento. “Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos!”, escribió el cantante. Tras reflexionar que no había reaccionado de la mejor manera, agregó: “Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona”.

Su hija Camila, también opinó al respecto

El incidente que protagonizó Alejandro Fernández ocurrió cuando abordó el avión y se dirigió a los pasajeros para recordar el terrible accidente que días antes había ocurrido en Durango, México, cuando un avión cayó después de 10 minutos de haber despegado. A pesar de que no hubo víctimas mortales, Alejandro alteró los nervios de las personas que viajarían con él. Además, el intérprete de Como quien pierde una estrella se negó a apagar su celular cuando la nave estaba por despegar y, ante la negativa, una sobrecargo le pidió que bajara del avión.

VER GALERÍA

Su hija Camila fue cuestionada al respecto días después de que el video circulara por las redes. Sin rodeos, en su paso por la alfombra roja de un evento en México, opinó: “La verdad y lo único que sé es que mi papá ya se disculpó y de los errores se aprende y creo que a todo el mundo nos puede suceder algo así…”, palabras que coinciden con las de su padre.