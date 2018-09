Que emoción encontrar a mi perro!!!!! #Jalapelo tuvo suerte, tenemos unos vecinos increíbles! Gracias @jorgeaplasencia @chezcarole @gabenavarro y la familia Machado 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻No saben la alegría de tenerlo de vuelta en casa 😃 #DiosEsBueno

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Sep 10, 2018 at 8:27pm PDT