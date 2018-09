El día más triste de la vida de Alan Tacher fue aquel en el que tuvo que decirle adiós al hombre que más admiraba: su padre, Don Alejandro Tacher. Sin estar preparado para la despedida más amarga, Alan se enfrentó a la terrible situación en septiembre de 2017, después de que la salud de su padre tuviera complicaciones a causa de un padecimiento cardiaco. Un año más tarde, Alan aún recuerda a detalle aquel día, aunque prefiere que su mente se llene con las memorias enmarcadas por las sonrisas y alegrías que vivió junto a Don Alejandro, quien también fue padre del actor Mark Tacher y Erick, también fruto de su matrimonio con Mireya Feingold.

VER GALERÍA

Alan no olvidó la fecha en la que su padre partió, y junto a una amena fotografía junto a los tres hermanos Tacher, el conductor de Despierta América le envió un emotivo mensaje a Don Alejandro. "Papi... Hoy hace un año que te me fuiste, hoy hace un año que perdí una parte de mi corazón, hoy hace un año te sigo rezando y recordando en cada momento, en cada lugar, en cada instante, hoy hace un año que me pregunto: '¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué?' Creo que nunca lo sabré, creo que nunca lo entenderé... ¡¡Lo único que me consuela es que ese no fue un adiós sino un hasta luego!!", se puede leer en la publicación de Alan.

Notas relacionadas:

- El lado más divertido de Alan Tacher, ¡como papá y en familia!

- Alan Tacher le pide entre lágrimas a su hija mayor que no se vaya de casa

Para recordar los buenos momentos que pasó junto a su padre, el conductor de Univisión agregó varias fotografías en las que Don Alejandro posó con una sonrisa sincera ante la cámara. En algunas de las postales estaba acompañado de sus hijos, en otra de sus nietos y una más con Cristina Bernal, la esposa de Alan Tacher, quien llevaba una excelente relación con su suegro. Cristy se unió a los recuerdos que el día les inspiró y en su propia cuenta de Instagram publicó un video para honrar la memoria de Alejandro. El clip muestra a Cristy y Alan en su boda, bailando muy divertidos junto al padre del conductor, quien le pide un beso en la mejilla a la nueva integrante de su familia.

VER GALERÍA

A pesar de que su papá ya no se encuentre junto a él, Alan no olvida las fechas que serían importantes y en las que celebrarían juntos. En mayo pasado, el día en el que el señor cumpliría 73 años, Alan publicó una fotografía de Alejandro cuando era joven. "¡Hoy papi hermoso hubieras cumplido 73 años! No te imaginas cuánto te extraño pero sé que todas las cosas buenas que me están pasando en este momento son gracias a ti", escribió.

Alan Tacher, tan sonriente como siempre

Aunque Alan Tacher hace referencia a un vació en su corazón, sus hijos Hannah, Nicole y Alex -de su relación con Lois Andrea Silvana-, y los pequeños Michelle y Liam -a quien tuvo con Cristy Bernal-, se han convertido en su principal motivo para sonreír y seguir adelante. Esa alegría se ve reflejada cuando aparece frente a las cámaras de Despierta América, a las que esta semana llevó de regreso a uno de sus personajes más queridos, el profesor Xavi Ondo. Vestido con un traje y corbatín rojo, una peculiar peluca, gafas y pipa en mano, Alan arrancó las sonrisas del público con una divertida sesión en la que puso a prueba la sabiduría de quien se le pusiera enfrente.

VER GALERÍA