Con motivo de sus 40 años de trayectoria, Adamari López ha tenido una ajetreada agenda de trabajo en el matutino que conduce en Telemundo. Además de resaltar su faceta como actriz y conductora, sus compañeros en Un Nuevo Día, así como la producción, han recordado también los momentos más importantes de su vida personal, así como sus amores del pasado, lo cual hizo que a la guapa ojiverde se le ‘subieran los colores al rostro’.

Luego de que la reportera Karina Monroy presentara un reportaje de los ex amores de la puertorriqueña, en la cuenta de Instagram del programa, se compartió un video en el que aparece ‘Ada’ rodeada de sus compañeros, quienes la ‘tunden’ con sus bromas y comentarios picantes acerca de los ex novios que tuvo hace tiempo, mucho antes de conocer a Toni Costa y formar una familia.

En el video, se escucha que alguien le pregunta acerca de su lista de ex amores, a lo que ella responde de forma coqueta y haciendo alusión a su edad: “Chiquita, para 47 años”. En seguida, Rashel Díaz dice entre risas, que pidieron a la producción más tiempo para seguir hablando del tema: “Pedimos una cuarta hora para poder incluirlos todos (los ex de Adamari)”. Héctor Sandarti no se quedó callado y dijo: “¡Y también más monitores porque se acabaron!”.

En el foro se encontraban los hermanos de Adamari, quienes también participaron en las bromas hacia la presentadora de 47 años, quien estaba más que ruborizada. “Era muy, muy, noviera. Tuvo novio desde los años”, dijeron Adalberto, Adaline y Adilsa López, quienes agregaron, entre risas, que al listado de Adamri habían faltado como una docena de ex galanes.

Pero ahí no pararon los comentarios, pues Héctor dijo en tono pícaro que Marco Antonio Regil –quien fue novio de Adamari hace más de 20 años –estaba platicando en un grupo de WhatsApp formado por los ex novios de Adamari. Maro Antonio habló acerca del supuesto chat y dijo: “Se privaron todos (los supuestos novios). Están diciendo ‘qué buena estuvo la sección’, ‘oye no me mencionaron’”.

¿Molesta por los comentarios? Para nada, Adamari estaba de lo más risueña y soltó uno que otro divertido comentario sobre esta situación, ya que está acostumbrada a hablar sobre sus amores del pasado, sobre todo desde que Marco Antonio se incorporó al matutino.

Marco Antonio Regil, parte del pasado de Adamari

En abril de este año, el presentador mexicano , se incorporó al elenco de Un Nuevo Día, tras la salida de Daniel Sarcos. Tan pronto llegó al programa, decidió hacer una importante revelación, algo que solo unos cuantos sabían. En su primer día en el programa, el conductor confesó que él y Adamari habían sido novios hace más de 20 años.

Muchos se preguntaban la razón por la que su romance no había llegado a buen término, a lo que Marco confesó recientemente que los celos habían influido en la decisión de terminar su noviazgo. Por aquella época, Adamari aparecía en la telenovela mexicana de Camila, y en dicha producción tuvo escenas románticas con galanes como Eduardo Capetillo y Rene Stickler. Aunque no eran besos reales los que ‘Ada’ se daba con sus colegas en los foros de grabación, Marco no lo aguantó y prefirieron poner punto final a su relación.