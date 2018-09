Luego de enfrentar una batalla contra el cáncer, Chelsi Smith, Miss Universo 1995, murió el pasado sábado 8 de septiembre, a los 45 años de edad. Smith ganó el concurso de Miss Texas en 1994 y ese mismo año fue la triunfadora de Miss USA, competencia en la que además de ganar la corona fue elegida para representar a Estados Unidos en el certamen de belleza más importante de todos. En mayo de ese año, Chelsi fue coronada como Miss Universo 1995, en el Windhoek Country Club, en Namibia. Miss India, Manpreet Braar y Miss Canadá, Lana Buchenberger quedaron finalistas en el concurso.

Chelsi se convirtió en la segunda mujer afroamericana en ganar el certamen de belleza y dio a Estados Unidos su sexta corona en Miss Universo. En un comunicado difundido por sus seres queridos, la familia Smith comparte su sentir en este doloroso momento: “Chelsi fue una hija amorosa, amiga y sobrina. Extrañaremos su risa contagiosa, su vibra y su espíritu libre. Ella siempre apreció las expresiones de amor y los buenos deseos de las personas de todo el mundo”. Los familiares de la ex modelo resaltaron su labor humanitaria, luego de su paso por Miss Universo: “Después de entregar la corona, ella se enfocó a empoderar a la mujer alrededor del mundo siendo partidaria de causas cercanas a su corazón”.

El portal de noticias ABC 13 reportó que se tiene previsto un memorial público, el cual se llevará a cabo en Houston, Texas, en el mes de octubre.

A través de las redes sociales, varias de sus colegas y amigas se manifestaron por su pérdida y enviaron sus condolencias a sus familiares. Alicia Machado, sucesora de Chelsi en Miss Universo 1996, escribió en sus perfiles un mensaje de despedida, además de compartir una fotografía en la que la venezolana aparece siendo coronada por Smith.

La organización de Miss Universo también reaccionó a la muerte de Chelsi y destacaron sus logros en los diversos certámenes de belleza en los que salió victoriosa.

Último adiós

La modelo Shanna Moakler, con quien Chelsi compartió las pasarelas, le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que dejó ver lo triste que estaba por la repentina muerte de su gran amiga. "Me enteré de la noticia de que mi amiga ha fallecido. Realmente no sé cómo expresar al mundo lo divertida, encantadora e inteligente que ella era. Ella era muy inteligente, muy inteligente y talentosa. Debido a que su luz era tan grande y brillante, ella cambió mi vida. Si no fuera por ella, su belleza y su energía, su increíble destino, ni siquiera estaría donde estoy hoy. Incluso cuando estaba enferma, era positiva y radiante, y nunca dejaba de reírse. ¡Yo estaba llorando y ella me estaba animando!".

Shanna, quien fue coronada como Miss USA después de Chelsi Smith, dio el último adiós a su confidente: “Chelsi, nunca olvidaré nuestras largas noches hablando, cantando, luchando, soñando… El espectáculo nunca será lo mismo, ni el mundo, ni mi corazón. Recordaré por siempre mis últimas conversaciones contigo, desearía haber sido una mejor amiga o poder haber hecho más. Sé que estás destinada a cosas más grandes de las que este mundo te ofreció. Visítame en mis sueños, mi reina. Te extrañaré a ti y a todas tus ingeniosas bromas".