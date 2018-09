A 23 años de su fallecimiento, Selena Quintanilla se mantiene presente en el corazón de sus fans y por supuesto, entre sus seres queridos, quienes guardan con cariño su recuerdo. En más de una ocasión, sus familiares han compartido las fotos y videos más entrañables de la cantante, materiales que han causado furor entre sus fans. Recientemente, A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’ subió una imagen nunca antes vista de su hermana con un look totalmente diferente.

VER GALERÍA

En la imagen, se aprecia a la cantante en sus años de adolescente, junto con su abuelo Ralp, y sus hermanos A.B. y Suzette. Llama la atención que en esa fotografía, la intérprete de Como la Flor no luce su característico estilo sensual, e incluso no hay rastro de su abundante melena oscura, pues en la instantánea aparece con el cabello más corto.

VER GALERÍA

Aunque la imagen no proporciona más datos, como la fecha en la que fue tomada, ni el lugar, a juzgar por las edades que reflejan los chicos, posiblemente ya se encontraban dando sus primeros pasos como la agrupación de Selena y Los Dinos.

Abraham Quintanilla, padre de los chicos, vio en ellos un gran talento para llegar lejos y fue así como a mediados de la década de los ochenta empezaron a presentarse en diversos escenarios, hasta que en 1987 lograron su primer gran acierto. Ese año, su disco Alpha se convirtió en el triunfador de la categoría de Revelación del Año en los Tejano Music Awards, además de que Selena se coronó como la Mejor Vocalista Femenina.

Más notas como esta:

- VIDEO: Selena Quintanilla ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

- ¿Quién será Selena en la nueva serie de Telemundo?

El legado de Selena

Aunque han pasado más de dos décadas desde su muerte, ocurrida el 31 de marzo de 1995, en Corpus Christi, Texas, el fenómeno de Selena continúa. En octubre de 2016, la prestigiosa línea de MAC Cosmetics sacó a la venta una colección inspirada en la cantante, la cual se agotó a solo unas horas de su lanzamiento. Ese mismo año, se develó la figura de cera de la artista en el famoso Museo Madame Tussauds de Hollywood.

VER GALERÍA

Casi un año después, la cantante obtuvo de manera póstuma, su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y por si fuera poco, este año está por salir una serie televisiva basada en el libro que la periodista lanzó en 1997.

El Secreto de Selena, nombre que llevará esta producción de TNT América Latina, revelará cómo fueron las últimas horas de la cantante, además de la investigación en torno a su asesinato, a manos de la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. La actriz encargada de dar vida a la legendaria cantante será la mexicana Maya Zapata, mientras que Damayanti Quintanar personificará a la asesina de la intérprete. Dentro de la serie, también participará Sofía Lama, quien dará vida a María Celeste Arrarás.

VER GALERÍA

Aunque es uno de los estrenos más esperados de la televisión, la familia de la cantante no está de acuerdo con lo que se verá en la pantalla chica, a tal grado que han previsto que las canciones de Selena no aparezcan en la producción. “Desafortunadamente no se va a escuchar la música, porque no es una historia aprobada por la familia de Selena. No se tienen los derechos, pero se están haciendo covers que Selena cantaba, con una voz muy parecida a la de ella. Le estamos tratando de dar la vuelta sin su música” indicó Sofía Lama en una entrevista a la agencia Reforma.