Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte del rapero Mac Miller, los reflectores se volcaron sobre Ariana Grande, quien fue su pareja por dos años. A manera de homenaje póstumo, la intérprete de Bang Bang compartió una fotografía en blanco y negro de su ex novio en su cuenta de Instagram. Con dicha publicación, Ariana dejó ver lo conmovida que estaba por la inesperada muerte del músico, quien fue hallado sin vida en su hogar en San Fernando Valley.

En la foto publicada por Ariana, el intérprete de My Favorite Part aparece viendo directamente hacia la cámara. Al parecer, la imagen habría sido capturada por la cantante cuando aún estaban juntos. A diferencia de otras de sus publicaciones en las redes, este post carece de una descripción y refleja el sentir de la joven de 24 años, quien a su manera se ha expresado sobre la muerte de Mac Miller. En solo unos minutos, el gesto solidario de la cantante ha acumulado más de dos millones de ‘likes’ por parte de sus seguidores y de los del rapero.

Luego de que se revelara la devastadora noticia sobre el fallecimiento de Mac –aparentemente por una sobredosis –Ariana decidió desactivar de su cuenta de Instagram los comentarios, pues algunas personas le estaban dejando mensajes hirientes responsabilizándola de la muerte del joven de 26 años.

El portal TMZ informó que, el pasado viernes 7 de septiembre, fue encontrado el cuerpo del cantante en su mansión, luego de que las autoridades fueran avisadas por un amigo de Mac, quien llamó al número de emergencias desde el lugar de los hechos. Miller y Grande fueron novios por dos años, tiempo en el que él enfrentó una batalla contra las adicciones la cual padecía desde los 15 años, según E! News.

Así fue su ruptura

En mayo pasado, la pareja puso punto final a su relación y al poco tiempo se dio a conocer que Ariana estaba saliendo con el comediante Pete Davidson. Dos semanas después de la ruptura, el rapero se metió en problemas con la policía, pues chocó su G-Wagon contra un poste eléctrico en las calles de Los Ángeles y se dio a la fuga. Poco después, fue detenido en su hogar, y fue acusado por manejar bajo el influjo de sustancias tóxicas y de haber huido del lugar.

Aunque ya no eran pareja, Ariana sentía un gran aprecio por él y en su cuenta de Twitter le dedicó un mensaje que decía: "Por favor cuida de ti". Aunque Mac no estaba etiquetado en la publicación, era un claro mensaje de lo preocupada que ella estaba por su ex. Ariana y Malcolm James McCormick -nombre real del cantante- se dejaron ver por primera vez como pareja en agosto de 2018. En mayo de este año decidieron terminar su relación, debido a sus agendas laborales. A pesar de ello, quedaron en buenos términos.