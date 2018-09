Alessandra Villegas, la novia de Daniel Sarcos, presume su pancita con un bikini

Para Alessandra Villegas no hay emoción más grande que la de saber que en unos meses se convertirá en mamá. Es tal la felicidad que embarga a la presentadora, que decidió compartir en sus redes sociales la primera fotografía de su ‘baby bump’ al descubierto, luego de que hace unas semanas ella y su pareja, el conductor de televisión Daniel Sarcos, anunciaran en exclusiva en ¡HOLA! República Dominicana que están esperando a su primer bebé en común.

Con una gran sonrisa y sus brazos rodeando su pancita, Alessandra posó para la cámara y se dejó ver espectacular con un bikini negro de LBDesings y un par de mirrored sunglasses. La venezolana acompañó la imagen con una descripción en la que refleja su alegría por ser mamá: “¿Qué me dicen si les digo que estoy enamorada de mi barriga? Y otra que está creciendo es mi retaguardia jajaja… Pues les digo que me estoy disfrutando todo, cada cambio, cada minuto... tener a mi bebé dentro es lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Para Alessandra, el hecho de estar embarazada es como un gran sueño, ya que hace tiempo pensó que nunca podría concretar ese anhelo. Hace un par de años, se sometió a una cirugía en el útero y las posibilidades de ser madre se complicaban un poco, así que un buen día decidió ir al médico para que le diera un panorama real acerca de su situación, pero jamás pensó que esa cita médica le cambiaría la vida a ella y a Daniel por siempre.

“Yo fui a mi cita con el ginecólogo porque quería hablar con él seriamente ya que me había realizado una operación, hace dos años aproximadamente, bastante delicada, en el útero, tuve unas complicaciones durante la operación...", reveló. "Ya tenía un tiempito buscando bebés y nada... Entonces hice una cita con él, que me hablara claro y que me dijera cuáles eran las posibilidades de tener bebés”, continuó.

“El día de la cita el ginecólogo me dijo: vamos a revisarte a ver qué tal, si tienes algún fibroma y tomamos decisiones a partir de eso”, recordó la pareja del venezolano Daniel Sarcos. Lo que ni ella ni el doctor imaginaban era que el milagro de la vida ya estaba sucediendo en el cuerpo de Alessandra. “Estaba muy nerviosa... me hace la prueba y me dice que estoy embarazada”.

¿Niño o niña? Aún no lo saben

En los meses que vienen, los futuros papás se encargarán de arreglar todo para la llegada de su pequeño o pequeña. Además del bebé que espera con Alessandra, Daniel tiene dos hijas: María Victoria y Carlota Valentina, a quienes tuvo de sus matrimonios anteriores con Carol Zavaleta y Chiquinquirá Delgado. Además de esto, Sarcos es abuelo de una niña, así que un varoncito en casa sería la felicidad completa para el también actor, quien hace meses confesó a su gran amiga Rachel Díaz lo mucho que eso le gustaría: “Son tantas mujeres rodeándome que quisiera un varón”.